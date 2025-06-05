Якщо у вас Vivo та iQOO: на які смартфони можна буде поставити ОС Android 16

Оновлення Android 16 вже на підході — точна дата виходу поки не розкривається, але чекати навряд чи доведеться довше, ніж кілька тижнів. Експерти вже склали попередній список телефонів Vivo, які точно отримають довгоочікуване оновлення.

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Про це пише gizmochina.com.

Як зазначає видання, сам бренд теж поки не оголошував офіційно, які з його смартфонів отримує Android 16. Але виходячи з нинішньої політики оновлень, список для пристроїв Vivo матиме такий вигляд (гаджети iQOO теж включені до нього, оскільки iQOO є частиною Vivo):

Пристрої Vivo

Vivo серія X

Vivo X200

Vivo X200 Pro

Vivo X200 Ultra

Vivo X200 Pro mini

Vivo X200s

Vivo X100

Vivo X100 Pro

Vivo X100 Ultra

Vivo X100s

Vivo X100s Pro

Vivo X90

Vivo X90 Pro

Vivo X90 Pro+

Vivo X90s

Vivo серія V

Vivo V50

Vivo V50e

Vivo V50 Lite (LTE/5G)

Vivo V40

Vivo V40e

Vivo V40 Lite

Vivo V40 SE

Vivo V40 Pro

Vivo V30

Vivo V30 Pro

Vivo V30e

Vivo V30 SE

Vivo V30 Lite 4G

Vivo серія T

Vivo T4

Vivo T4x

Vivo T3

Vivo T3 Pro

Vivo T3 Ultra

Vivo T3x

Vivo T3 Lite

Vivo серія Y

Vivo Y300

Vivo Y300 Plus

Vivo Y300 Pro

Vivo Y300 Pro+

Vivo Y300 GT

Vivo Y300t

Vivo Y300i

Vivo Y200 4G

Vivo Y200e

Vivo Y200 Pro

Vivo Y200+

Vivo Y200 GT

Vivo Y200i

Vivo Y200t

Vivo Y39

Vivo Y29 4G

Vivo Y29s

Vivo Y19

Серія Vivo Pad

VivoPad 5

VivoPad 5 Pro

Vivo Pad SE

VivoPad 3

Vivo Pad 3 Pro

Пристрої iQOO

iQOO номерна серія

iQOO 13

iQOO 12

iQOO 12 Pro

iQOO 11

iQOO 11 Pro

iQOO 11s

iQOO серія Z

iQOO Z10

iQOO Z10x

iQOO Z10 Turbo

iQOO Z10 Turbo Pro

iQOO Z9

iQOO Z9 Lite

iQOO Z9x

iQOO Z9s

iQOO Z9s Pro

iQOO Z9 Turbo

iQOO Z9 Turbo+

iQOO Z9 Turbo Endurance

iQOO серія Neo

iQOO Neo 10

iQOO Neo 10 Pro

iQOO Neo 10 Pro+

iQOO Neo 10R

iQOO Neo 9

iQOO Neo 9 Pro

iQOO Neo 9S Pro

iQOO Neo 9S Pro+

Серія iQOO Pad

iQOO Pad 5

iQOO Pad 5 Pro

iQOO Pad 2

iQOO Pad 2 Pro

Якщо вашого телефону не виявилося в списку, не засмучуйтеся завчасно. Видання звертає увагу, що у багатьох телефонів Vivo просто немає чіткої політики оновлення ПЗ, і цілком можливо, що вони все-таки отримають Android 16, але доведеться дочекатися офіційного дня релізу.

Між іншим, експерти називають відсутність точності щодо політики оновлення одним із мінусів Vivo. Особливо така невизначеність стосується смартфонів серії Y.

Щоправда, преміум-моделі — наприклад, серія X200 — оновлюються швидше, але поки що Vivo відстає від лідерів галузі, таких як Google і Samsung. Обидві ці компанії пропонують до семи років оновлень для преміальних моделей, а їхні смартфони середнього класу отримують чотири оновлення Android. До того ж, цю інформацію чітко доносять до користувачів. А Vivo поки що пропонує лише чотири оновлення для преміум-моделей, а для звичайних — лише два (наразі деякі вже продовжено до трьох).

Нагадаємо, оновлення ОС Android 16 офіційно заплановано на другу половину нинішнього року (зокрема, найімовірнішою датою називають червень 2025-го). Що стосується першої бета-версії, то її було представлено в січні цього року.

Раніше Фокус писав про п'ять нових корисних функцій Android 16, про які варто було б знати користувачам. Серед таких функцій — оновлена панель швидких налаштувань, боротьба з шахраями, які можуть заблокувати вкрадений телефон, захист від шкідливого ПЗ, а також посилений захист конфіденційності.