Якщо у вас Vivo та iQOO: на які смартфони можна буде поставити ОС Android 16
Оновлення Android 16 вже на підході — точна дата виходу поки не розкривається, але чекати навряд чи доведеться довше, ніж кілька тижнів. Експерти вже склали попередній список телефонів Vivo, які точно отримають довгоочікуване оновлення.
Про це пише gizmochina.com.
Як зазначає видання, сам бренд теж поки не оголошував офіційно, які з його смартфонів отримує Android 16. Але виходячи з нинішньої політики оновлень, список для пристроїв Vivo матиме такий вигляд (гаджети iQOO теж включені до нього, оскільки iQOO є частиною Vivo):
Пристрої Vivo
Vivo серія X
- Vivo X200
- Vivo X200 Pro
- Vivo X200 Ultra
- Vivo X200 Pro mini
- Vivo X200s
- Vivo X100
- Vivo X100 Pro
- Vivo X100 Ultra
- Vivo X100s
- Vivo X100s Pro
- Vivo X90
- Vivo X90 Pro
- Vivo X90 Pro+
- Vivo X90s
Vivo серія V
- Vivo V50
- Vivo V50e
- Vivo V50 Lite (LTE/5G)
- Vivo V40
- Vivo V40e
- Vivo V40 Lite
- Vivo V40 SE
- Vivo V40 Pro
- Vivo V30
- Vivo V30 Pro
- Vivo V30e
- Vivo V30 SE
- Vivo V30 Lite 4G
Vivo серія T
- Vivo T4
- Vivo T4x
- Vivo T3
- Vivo T3 Pro
- Vivo T3 Ultra
- Vivo T3x
- Vivo T3 Lite
Vivo серія Y
- Vivo Y300
- Vivo Y300 Plus
- Vivo Y300 Pro
- Vivo Y300 Pro+
- Vivo Y300 GT
- Vivo Y300t
- Vivo Y300i
- Vivo Y200 4G
- Vivo Y200e
- Vivo Y200 Pro
- Vivo Y200+
- Vivo Y200 GT
- Vivo Y200i
- Vivo Y200t
- Vivo Y39
- Vivo Y29 4G
- Vivo Y29s
- Vivo Y19
Серія Vivo Pad
- VivoPad 5
- VivoPad 5 Pro
- Vivo Pad SE
- VivoPad 3
- Vivo Pad 3 Pro
Пристрої iQOO
iQOO номерна серія
- iQOO 13
- iQOO 12
- iQOO 12 Pro
- iQOO 11
- iQOO 11 Pro
- iQOO 11s
iQOO серія Z
- iQOO Z10
- iQOO Z10x
- iQOO Z10 Turbo
- iQOO Z10 Turbo Pro
- iQOO Z9
- iQOO Z9 Lite
- iQOO Z9x
- iQOO Z9s
- iQOO Z9s Pro
- iQOO Z9 Turbo
- iQOO Z9 Turbo+
- iQOO Z9 Turbo Endurance
iQOO серія Neo
- iQOO Neo 10
- iQOO Neo 10 Pro
- iQOO Neo 10 Pro+
- iQOO Neo 10R
- iQOO Neo 9
- iQOO Neo 9 Pro
- iQOO Neo 9S Pro
- iQOO Neo 9S Pro+
Серія iQOO Pad
- iQOO Pad 5
- iQOO Pad 5 Pro
- iQOO Pad 2
- iQOO Pad 2 Pro
Якщо вашого телефону не виявилося в списку, не засмучуйтеся завчасно. Видання звертає увагу, що у багатьох телефонів Vivo просто немає чіткої політики оновлення ПЗ, і цілком можливо, що вони все-таки отримають Android 16, але доведеться дочекатися офіційного дня релізу.
Між іншим, експерти називають відсутність точності щодо політики оновлення одним із мінусів Vivo. Особливо така невизначеність стосується смартфонів серії Y.
Щоправда, преміум-моделі — наприклад, серія X200 — оновлюються швидше, але поки що Vivo відстає від лідерів галузі, таких як Google і Samsung. Обидві ці компанії пропонують до семи років оновлень для преміальних моделей, а їхні смартфони середнього класу отримують чотири оновлення Android. До того ж, цю інформацію чітко доносять до користувачів. А Vivo поки що пропонує лише чотири оновлення для преміум-моделей, а для звичайних — лише два (наразі деякі вже продовжено до трьох).
Нагадаємо, оновлення ОС Android 16 офіційно заплановано на другу половину нинішнього року (зокрема, найімовірнішою датою називають червень 2025-го). Що стосується першої бета-версії, то її було представлено в січні цього року.
Раніше Фокус писав про п'ять нових корисних функцій Android 16, про які варто було б знати користувачам. Серед таких функцій — оновлена панель швидких налаштувань, боротьба з шахраями, які можуть заблокувати вкрадений телефон, захист від шкідливого ПЗ, а також посилений захист конфіденційності.