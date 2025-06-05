Крошечные, но эффективные: топ-3 самых маленьких смартфона и их характеристики (фото)

Несмотря на нынешнюю моду на флагманские смартфоны с большими дисплеями, миниатюрные модели тоже не стоит упускать из вида. Они могут пригодиться в путешествии, сыграть роль запасного телефона и даже уменьшить привязанность к скроллингу новостей.

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Об этом пишет Фокус.

Мы составили список самых симпатичных мини-телефонов.

Bluefox NX1

Это крошечный смартфон с 4-дюймовым дисплеем – меньше, чем был очень миниатюрный iPhone 5 от Apple. По нынешним меркам, даже телефоны с 6,3-дюймовым дисплеем уже считаются компактными. А у Bluefox NX1, к тому же, и очень тонкие рамки. При этом он сумел вместить аккумулятор емкостью 3000 мАч.

Телефон Bluefox NX1 Фото: Bluefox

Конечно, техническая сторона при такой миниатюрности довольно скромная: панель IPS обеспечивает разрешение 1168 x 540, пиковую яркость 500 нит и частоту обновления 60 Гц. Bluefox NX1 работает на базе чипсета MediaTek Helio G81, вышедшего еще в 2019 году. Мини-смартфон оснащен 8 ГБ памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карты microSD. Вокруг 5-мегапиксельной фронтальной камеры находится функция Dynamic Island, способная отображать состояние заряда и входящие вызовы. На задней панели телефона находится 21-мегапиксельная основная камера с датчиком Sony IMX230. Хотя NX1 поставляется с Android 15, Bluefox пока не сообщает, как именно будет осуществляться обновление.

NanoPhone

Телефон вполне оправдывает свое название – он размером с кредитную карту, но при этом работает как почти полноценный смартфон. Он поддерживает 4G и WiFi, устройства Bluetooth и довольно неплохо держит заряд батареи.

Телефон NanoPhone

Такой телефон удобно брать с собой, когда вы хотите быть налегке, – на вечеринку, в спортзал или в путешествие. Можно и просто держать его на случай, когда вам понадобится резервный телефон. А крошечный дисплей может даже отучить вас от привычки все время «висеть в телефоне», листая новости, – ведь на маленьком экране это не так интересно.

Nubia Flip 5G

Представленная весной этого года мини-версия от Nubia (дочерней компании ZTE) – это достойная бюджетная альтернатива престижным Samsung Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Flip 6.

Телефон Nubia Flip 2 5G Фото: Future

Дизайн этой «раскладушки» напоминает Oppo Find N2 Flip. Круглый фронтальный дисплей оригинального Nubia Flip тут заменили на более традиционный 3-дюймовый OLED- дисплей. Впереди есть 32-мегапиксельная селфи-камера, а сзади — широкоугольный объектив на 50 МП. Размер аккумулятора – 4300 мАч, скорость зарядки – 33 Вт.

Nubia Flip 2 5G работает на чипсете MediaTek Dimensity 7300X, и у этого телефона есть довольно много встроенных функций искусственного интеллекта (например, перевод звонков в реальном времени и интегрированная функциональность Google Gemini).

Ранее Фокус писал про лучшие камерофоны за последние 25 лет. Рейтинг охватил широкий спектр телефонов – от Sony Ericsson K750i, вышедшего в 2005-м, до современных флагманов Google Pixel 9 Pro и Xiaomi 15 Ultra.

Также сообщалось, что названы лучшие iPhone на разный бюджет. Фаворитом того рейтинга стал iPhone 16, а сразу за ним разместился Apple iPhone 16 Pro.