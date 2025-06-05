Крихітні, але ефективні: топ 3 найменших смартфони та їхні характеристики (фото)

Попри нинішню моду на флагманські смартфони з великими дисплеями, мініатюрні моделі теж не варто випускати з уваги. Вони можуть стати в пригоді в подорожі, зіграти роль запасного телефону і навіть зменшити прив'язаність до скролінгу новин.

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Про це пише Фокус.

Ми склали список найсимпатичніших міні-телефонів.

Bluefox NX1

Це крихітний смартфон із 4-дюймовим дисплеєм — менший, ніж був дуже мініатюрний iPhone 5 від Apple. За нинішніми мірками, навіть телефони з 6,3-дюймовим дисплеєм уже вважаються компактними. А у Bluefox NX1, до того ж, і дуже тонкі рамки. При цьому він зумів вмістити акумулятор ємністю 3000 мАг.

Телефон Bluefox NX1 Фото: Bluefox

Звичайно, технічний бік за такої мініатюрності доволі скромний: панель IPS забезпечує роздільну здатність 1168 x 540, пікову яскравість 500 ніт і частоту оновлення 60 Гц. Bluefox NX1 працює на базі чипсета MediaTek Helio G81, що вийшов ще 2019 року. Міні-смартфон оснащений 8 ГБ пам'яті і 128 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення за допомогою карти microSD. Навколо 5-мегапіксельної фронтальної камери розміщена функція Dynamic Island, здатна відображати стан заряду і вхідні виклики. На задній панелі телефону знаходиться 21-мегапіксельна основна камера з датчиком Sony IMX230. Хоча NX1 поставляється з Android 15, Bluefox поки що не повідомляє, як саме буде здійснюватися оновлення.

NanoPhone

Телефон цілком виправдовує свою назву — він розміром із кредитну картку, але при цьому працює як майже повноцінний смартфон. Він підтримує 4G і WiFi, пристрої Bluetooth і досить непогано тримає заряд батареї.

Телефон NanoPhone

Такий телефон зручно брати з собою, коли ви хочете бути без нічого, — на вечірку, у спортзал або в подорож. Можна і просто тримати його на випадок, коли вам знадобиться резервний телефон. А крихітний дисплей може навіть відучити вас від звички весь час "висіти в телефоні", гортаючи новини, — адже на маленькому екрані це не так цікаво.

Nubia Flip 5G

Представлена навесні цього року міні-версія від Nubia (дочірньої компанії ZTE) — це гідна бюджетна альтернатива престижним Samsung Galaxy Z Flip 5 і Galaxy Z Flip 6.

Телефон Nubia Flip 2 5G Фото: Future

Дизайн цієї "розкладачки" нагадує Oppo Find N2 Flip. Круглий фронтальний дисплей оригінального Nubia Flip тут замінили на більш традиційний 3-дюймовий OLED-дисплей. Попереду є 32-мегапіксельна селфі-камера, а ззаду — ширококутний об'єктив на 50 МП. Розмір акумулятора — 4300 мАг, швидкість зарядки — 33 Вт.

Nubia Flip 2 5G працює на чипсеті MediaTek Dimensity 7300X, і в цього телефону є досить багато вбудованих функцій штучного інтелекту (наприклад, переклад дзвінків у реальному часі та інтегрована функціональність Google Gemini).

Раніше Фокус писав про найкращі камерофони за останні 25 років. Рейтинг охопив широкий спектр телефонів — від Sony Ericsson K750i, що вийшов у 2005-му, до сучасних флагманів Google Pixel 9 Pro і Xiaomi 15 Ultra.

Також повідомлялося, що названо найкращі iPhone на різний бюджет. Фаворитом того рейтингу став iPhone 16, а одразу за ним розмістився Apple iPhone 16 Pro.