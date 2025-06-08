Как заставить iPhone работать в разы быстрее: есть простой способ

Пользователи довольно часто жалуются, что их iPhone стал работать медленнее, но при этом упускают одну очень простую функцию.

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Об этом пишет zdnet.com.

Издание напоминает, что работу смартфона могут замедлять файлы, накопившееся в браузере. Кэш — это временное хранилище таких файлов (изображений, скриптов, файлов cookie), и его надо время от времени чистить, чтобы освободить место, ускорить загрузку страниц и даже устранить случайные сбои.

К тому же, как отмечает издание, мы проводим за телефонами более пяти часов в день, и все это время ваш iPhone получает доступ к кэшу и файлам cookie, извлекает их и сохраняет, а это может негативно повлиять на объем памяти смартфона.

Как очистить кэш Safari на iPhone

Все необходимое для очистки кэша находится в приложении «Настройки» или самом браузере.

1. Для начала перейдите в приложение «Настройки» на вашем iPhone.

Скриншот Фото: zdnet.com

Кэш можно очистить и прямо из Safari, но использование «Настроек» дает вам больше возможностей.

2. Найдите Safari в списке.

Найдите браузер Safari и коснитесь его, чтобы увидеть его параметры.

3. Найдите опцию «Очистить историю и данные веб-сайтов».

В настройках Safari прокрутите вниз, пока не увидите опцию «Очистить историю и данные веб-сайтов», затем нажмите на нее. Это действие сотрет историю просмотров и очистит кэш.

4. Подтвердите, что вы хотите очистить кэш браузера.

Появится всплывающее окно с просьбой выбрать «Очистить временные рамки» (например, последний час, сегодня или «Всю историю», если вы хотите стереть все). После того, как вы сделаете свой выбор, нажмите «Очистить историю», чтобы удалить кэш Safari, файлы cookie и сохраненные данные веб-сайтов. Это позволит вам выйти из всех сайтов, но ваша информация автозаполнения останется нетронутой.

Вам будет предложено закрыть все открытые вкладки или оставить их открытыми при следующем запуске Safari. Это довольно удобная опция, причем она стала доступной сравнительно недавно.

Подтвердите, что вы хотите очистить кэш браузера.

Как очистить кэш Chrome на iPhone

Если вы предпочитаете браузер Chrome, то алгоритм действий не будет очень отличаться от очистки Safari.

1. Откройте Chrome и нажмите кнопку меню с тремя точками.

Скриншот Фото: zdnet.com

Вы найдете кнопку меню в правом нижнем углу. Нажмите ее, затем выберите «Удалить данные о просмотре».

2. Установите временные рамки

В появившемся всплывающем меню выберите, насколько давнюю историю вы хотите удалить. Вы можете выбрать «За все время», чтобы стереть все.

3. Решите, что вы хотите удалить.

Выберите элементы, которые вы хотите удалить, например, историю просмотров, файлы cookie и данные сайтов, кэшированные изображения и файлы, сохраненные пароли и данные автозаполнения.

4. Нажмите «Удалить данные браузера».

После того, как вы выбрали временные рамки и типы данных, нажмите «Удалить данные браузера» в нижней части экрана для подтверждения. Затем нажмите «Готово», чтобы завершить процесс.

Очистка данных браузера и кэша в Chrome не закроет открытые вкладки, но обновит их и выполнит выход. При повторном посещении вкладки вам нужно будет снова войти в систему.

Напомним, что осенью этого года выйдет новый смартфон iPhone 17 Air. Он станет самым тонким гаджетом в истории, но некоторые инсайдеры утверждают, что ради красоты пришлось пожертвовать производительностью, и что батарея у нового iPhone будет довольно слабая.

Также эксперты пояснили, почему Samsung и Apple не должны выпускать тонкие телефоны. Специалисты считают, что компании напрасно делают ставку на дизайн, а не на возможности своих смартфонов.