Як змусити iPhone працювати в рази швидше: є простий спосіб

Користувачі доволі часто скаржаться, що їхній iPhone став працювати повільніше, але при цьому не беруть до уваги одну дуже просту функцію.

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Про це пише zdnet.com.

Видання нагадує, що роботу смартфона можуть сповільнювати файли, що накопичилися в браузері. Кеш — це тимчасове сховище таких файлів (зображень, скриптів, файлів cookie), і його треба час від часу чистити, щоб звільнити місце, прискорити завантаження сторінок і навіть усунути випадкові збої.

До того ж, як зазначає видання, ми проводимо за телефонами понад п'ять годин на день, і весь цей час ваш iPhone отримує доступ до кешу і файлів cookie, витягує їх і зберігає, а це може негативно вплинути на обсяг пам'яті смартфона.

Як очистити кеш Safari на iPhone

Усе необхідне для очищення кешу міститься в додатку "Налаштування" або самому браузері.

1. Для початку перейдіть у додаток "Налаштування" на вашому iPhone.

Скріншот Фото: zdnet.com

Кеш можна очистити і прямо з Safari, але використання "Налаштувань" дає вам більше можливостей.

2. Знайдіть Safari у списку.

Знайдіть браузер Safari і торкніться його, щоб побачити його параметри.

3. знайдіть опцію "Очистити історію та дані веб-сайтів".

У налаштуваннях Safari прокрутіть донизу, поки не побачите опцію "Очистити історію та дані веб-сайтів", потім натисніть на неї. Ця дія зітре історію переглядів і очистить кеш.

4. Підтвердіть, що ви хочете очистити кеш браузера.

З'явиться спливаюче вікно з проханням вибрати "Очистити часові рамки" (наприклад, останню годину, сьогодні або "Всю історію", якщо ви хочете стерти все). Після того, як ви зробите свій вибір, натисніть "Очистити історію", щоб видалити кеш Safari, файли cookie і збережені дані веб-сайтів. Це дозволить вам вийти з усіх сайтів, але ваша інформація автозаповнення залишиться недоторканою.

Вам буде запропоновано закрити всі відкриті вкладки або залишити їх відкритими під час наступного запуску Safari. Це досить зручна опція, причому вона стала доступною порівняно недавно.

Підтвердіть, що ви хочете очистити кеш браузера.

Як очистити кеш Chrome на iPhone

Якщо ви віддаєте перевагу браузеру Chrome, то алгоритм дій не буде дуже відрізнятися від очищення Safari.

1 Відкрийте Chrome і натисніть кнопку меню з трьома крапками.

Скріншот Фото: zdnet.com

Ви знайдете кнопку меню в правому нижньому кутку. Натисніть її, потім виберіть "Видалити дані про перегляд".

2. Встановіть часові рамки

У спливаючому меню, що з'явиться, виберіть, наскільки давню історію ви хочете видалити. Ви можете вибрати "За весь час", щоб стерти все.

3. Вирішіть, що ви хочете видалити.

Виберіть елементи, які ви хочете видалити, наприклад, історію переглядів, файли cookie і дані сайтів, кешовані зображення і файли, збережені паролі та дані автозаповнення.

4. Натисніть "Видалити дані браузера".

Після того, як ви вибрали тимчасові рамки і типи даних, натисніть "Видалити дані браузера" в нижній частині екрана для підтвердження. Потім натисніть "Готово", щоб завершити процес.

Очищення даних браузера і кешу в Chrome не закриє відкриті вкладки, але оновить їх і виконає вихід. При повторному відвідуванні вкладки вам потрібно буде знову увійти в систему.

Нагадаємо, що восени цього року вийде новий смартфон iPhone 17 Air. Він стане найтоншим гаджетом в історії, але деякі інсайдери стверджують, що заради краси довелося пожертвувати продуктивністю, і що батарея у нового iPhone буде доволі слабкою.

Також експерти пояснили, чому Samsung і Apple не повинні випускати тонкі телефони. Фахівці вважають, що компанії марно роблять ставку на дизайн, а не на можливості своїх смартфонів.