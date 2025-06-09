Не стоят потраченных денег: топ-3 худших смартфона, которые не нужно покупать (фото)

Некоторые смартфоны, особенно недорогие, не оправдывают даже скромных ожиданий и разочаровывают покупателей своими возможностями.

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Издание Сhoice представило рейтинг самых плохих мобильных телефонов, которые точно не стоит покупать.

По итогам тестов худшие показатели продемонстрировали самые дешевые смартфоны. Это говорит о том, что выше всего риск разочароваться в бюджетном сегменте из-за желания сэкономить.

Motorola Moto G04

Cмартфон Motorola Moto G04 плох почти во всем Фото: Trusted Reviews

Модель плохо справляется даже с базовыми задачами. У него плохая общая производительность, низкое качество звука и дисплея, экрану не хватает четкости и ясности. Камера работает довольно посредственно. Единственным преимуществом является неплохая прочность.

Оценки Motorola Moto G04

Цена в Украине: около 3000 грн;

около 3000 грн; Рейтинг экспертов CHOICE: 49%;

49%; Оценка качества камеры: 41%;

41%; Оценка срока службы батареи: 55%;

55%; Оценка эффективности: 38%;

38%; Оценка дисплея: 41%;

41%; Время работы батареи: 33:00 часов.

Nokia G22

Смартфон Nokia G22 не стоит своих денег Фото: Скриншот

Nokia G22 показала себя немного лучше Moto G04, но не стоит дополнительной 1000 грн. Производительность и качество камеры не на должном уровне, а дополнительные функции, такие как GPS, сканер отпечатков пальцев и даже сетевые функции (мобильные данные) работают плохо. Хотя экран немного лучше, он все еще не может обеспечить высокой четкости при ярком естественном освещении под открытым небом.

Оценки Nokia G22

Цена в Украине: около 4300 грн;

около 4300 грн; Рейтинг экспертов CHOICE: 53%;

53%; Оценка качества камеры: 43%;

43%; Оценка срока службы батареи: 58%;

58%; Оценка эффективности: 41%;

41%; Оценка дисплея: 55%;

55%; Время работы батареи (часов): 34:00.

Nokia G42 5G

Смартфон Nokia G42 5G не выделяется ничем Фото: Скриншот

Телефон настолько посредственный по своим характеристикам, что рассматривать его покупку стоит только во время распродажи и с хорошей скидкой. У G42 5G есть приличный набор функций, с которыми он хорошо справляется, при этом корпус довольно прочный. Но все остальное — дисплей, общая производительность, качество камеры и время работы батареи могут разочаровать.

Оценки Nokia G42 5G

Цена в Украине: нет в наличии

нет в наличии Рейтинг экспертов CHOICE: 58%

58% Оценка качества камеры: 52%

52% Оценка срока службы батареи: 58%

58% Оценка эффективности: 50%

50% Оценка дисплея: 56%

56% Время работы батареи (часов): 35:30

Motorola Мото G24

Смартфон Motorola Мото G24 в целом неплох, но имеет ряд недостатков Фото: Скриншот

G24 не так уж плох за свои деньги, однако провалился в некоторых ключевых областях. Производительность плохая, поэтому телефон работает медленно, а слишком простой экран порой сложно использовать. Проблемы не критические, но достаточно весомые, чтобы отказаться от идеи покупать модель. С другой стороны, смартфон имеет отличное качество звука, что позволяет наслаждаться музыкой или фильмами без наушников.

Оценки Motorola Мото G24

Цена в Украине: от 3745 грн;

от 3745 грн; Рейтинг экспертов CHOICE: 59%;

59%; Оценка качества камеры: 51%;

51%; Оценка срока службы батареи: 61%;

61%; Оценка эффективности: 43%;

43%; Оценка дисплея: 49%;

49%; Время работы батареи (часов): 43:00.

Google Pixel 8

Хороший в целом смартфон по своей производительности и функциям, однако провалился в тесте батареи, несмотря на довольно высокую стоимость (около 14 000 грн). Он проработал без подзарядки 19 часов 30 минут и получил оценку срока службы батареи 48%.

Оценка Google Пиксель 8

Цена (рекомендованная розничная цена): $1187

Оценка срока службы батареи: 48%

Время работы батареи (часов): 19:30

Ранее эксперты назвали 10 самых ужасных смартфонов за всю историю. Даже у Samsung и Apple порой выходят провальные продукты, которые разочаровывают своими недостатками.

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