Не стоят потраченных денег: топ-3 худших смартфона, которые не нужно покупать (фото)
Некоторые смартфоны, особенно недорогие, не оправдывают даже скромных ожиданий и разочаровывают покупателей своими возможностями.
Издание Сhoice представило рейтинг самых плохих мобильных телефонов, которые точно не стоит покупать.
По итогам тестов худшие показатели продемонстрировали самые дешевые смартфоны. Это говорит о том, что выше всего риск разочароваться в бюджетном сегменте из-за желания сэкономить.
Motorola Moto G04
Модель плохо справляется даже с базовыми задачами. У него плохая общая производительность, низкое качество звука и дисплея, экрану не хватает четкости и ясности. Камера работает довольно посредственно. Единственным преимуществом является неплохая прочность.
Оценки Motorola Moto G04
- Цена в Украине: около 3000 грн;
- Рейтинг экспертов CHOICE: 49%;
- Оценка качества камеры: 41%;
- Оценка срока службы батареи: 55%;
- Оценка эффективности: 38%;
- Оценка дисплея: 41%;
- Время работы батареи: 33:00 часов.
Nokia G22
Nokia G22 показала себя немного лучше Moto G04, но не стоит дополнительной 1000 грн. Производительность и качество камеры не на должном уровне, а дополнительные функции, такие как GPS, сканер отпечатков пальцев и даже сетевые функции (мобильные данные) работают плохо. Хотя экран немного лучше, он все еще не может обеспечить высокой четкости при ярком естественном освещении под открытым небом.
Оценки Nokia G22
- Цена в Украине: около 4300 грн;
- Рейтинг экспертов CHOICE: 53%;
- Оценка качества камеры: 43%;
- Оценка срока службы батареи: 58%;
- Оценка эффективности: 41%;
- Оценка дисплея: 55%;
- Время работы батареи (часов): 34:00.
Nokia G42 5G
Телефон настолько посредственный по своим характеристикам, что рассматривать его покупку стоит только во время распродажи и с хорошей скидкой. У G42 5G есть приличный набор функций, с которыми он хорошо справляется, при этом корпус довольно прочный. Но все остальное — дисплей, общая производительность, качество камеры и время работы батареи могут разочаровать.
Оценки Nokia G42 5G
- Цена в Украине: нет в наличии
- Рейтинг экспертов CHOICE: 58%
- Оценка качества камеры: 52%
- Оценка срока службы батареи: 58%
- Оценка эффективности: 50%
- Оценка дисплея: 56%
- Время работы батареи (часов): 35:30
Motorola Мото G24
G24 не так уж плох за свои деньги, однако провалился в некоторых ключевых областях. Производительность плохая, поэтому телефон работает медленно, а слишком простой экран порой сложно использовать. Проблемы не критические, но достаточно весомые, чтобы отказаться от идеи покупать модель. С другой стороны, смартфон имеет отличное качество звука, что позволяет наслаждаться музыкой или фильмами без наушников.
Оценки Motorola Мото G24
- Цена в Украине: от 3745 грн;
- Рейтинг экспертов CHOICE: 59%;
- Оценка качества камеры: 51%;
- Оценка срока службы батареи: 61%;
- Оценка эффективности: 43%;
- Оценка дисплея: 49%;
- Время работы батареи (часов): 43:00.
Google Pixel 8
Хороший в целом смартфон по своей производительности и функциям, однако провалился в тесте батареи, несмотря на довольно высокую стоимость (около 14 000 грн). Он проработал без подзарядки 19 часов 30 минут и получил оценку срока службы батареи 48%.
Оценка Google Пиксель 8
- Цена (рекомендованная розничная цена): $1187
- Оценка срока службы батареи: 48%
- Время работы батареи (часов): 19:30
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