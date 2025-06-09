Не варті витрачених грошей: топ 3 найгірших смартфони, які не потрібно купувати (фото)

Деякі смартфони, особливо недорогі, не виправдовують навіть скромних очікувань і розчаровують покупців своїми можливостями.

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Видання Сhoice представило рейтинг найгірших мобільних телефонів, які точно не варто купувати.

За підсумками тестів найгірші показники продемонстрували найдешевші смартфони. Це говорить про те, що найвищий ризик розчаруватися в бюджетному сегменті через бажання заощадити.

Motorola Moto G04

Смартфон Motorola Moto G04 поганий майже в усьому Фото: Trusted Reviews

Модель погано справляється навіть із базовими завданнями. У нього погана загальна продуктивність, низька якість звуку і дисплея, екрану не вистачає чіткості і ясності. Камера працює доволі посередньо. Єдиною перевагою є непогана міцність.

Оцінки Motorola Moto G04

Ціна в Україні: приблизно 3000 грн;

приблизно 3000 грн; Рейтинг експертів CHOICE: 49%;

49%; Оцінка якості камери: 41%;

41%; Оцінка терміну служби батареї: 55%;

55%; Оцінка ефективності: 38%;

38%; Оцінка дисплея: 41%;

41%; Час роботи батареї: 33:00 годин.

Nokia G22

Смартфон Nokia G22 не вартий своїх грошей Фото: Скриншот

Nokia G22 показала себе трохи краще за Moto G04, але не варта додаткової 1000 грн. Продуктивність і якість камери не на належному рівні, а додаткові функції, як-от GPS, сканер відбитків пальців і навіть мережеві функції (мобільні дані) працюють погано. Хоча екран трохи кращий, він все ще не може забезпечити високої чіткості за яскравого природного освітлення просто неба.

Оцінки Nokia G22

Ціна в Україні: приблизно 4300 грн;

приблизно 4300 грн; Рейтинг експертів CHOICE: 53%;

53%; Оцінка якості камери: 43%;

43%; Оцінка терміну служби батареї: 58%;

58%; Оцінка ефективності: 41%;

41%; Оцінка дисплея: 55%;

55%; Час роботи батареї (годин): 34:00.

Nokia G42 5G

Смартфон Nokia G42 5G не виділяється нічим Фото: Скриншот

Телефон настільки посередній за своїми характеристиками, що розглядати його покупку варто тільки під час розпродажу і з хорошою знижкою. У G42 5G є пристойний набір функцій, з якими він добре справляється, водночас корпус досить міцний. Але все інше — дисплей, загальна продуктивність, якість камери і час роботи батареї можуть розчарувати.

Оцінки Nokia G42 5G

Ціна в Україні: немає в наявності

немає в наявності Рейтинг експертів CHOICE: 58%

58% Оцінка якості камери: 52%

52% Оцінка терміну служби батареї: 58%

58% Оцінка ефективності: 50%

50% Оцінка дисплея: 56%

56% Час роботи батареї (годин): 35:30

Motorola Мото G24

Смартфон Motorola Мото G24 загалом непоганий, але має низку недоліків Фото: Скриншот

G24 не такий уже й поганий за свої гроші, проте провалився в деяких ключових областях. Продуктивність погана, тому телефон працює повільно, а занадто простий екран часом складно використовувати. Проблеми не критичні, але досить вагомі, щоб відмовитися від ідеї купувати модель. З іншого боку, смартфон має відмінну якість звуку, що дає змогу насолоджуватися музикою або фільмами без навушників.

Оцінки Motorola Мото G24

Ціна в Україні: від 3745 грн;

від 3745 грн; Рейтинг експертів CHOICE: 59%;

59%; Оцінка якості камери: 51%;

51%; Оцінка терміну служби батареї: 61%;

61%; Оцінка ефективності: 43%;

43%; Оцінка дисплея: 49%;

49%; Час роботи батареї (годин): 43:00.

Google Pixel 8

Хороший загалом смартфон за своєю продуктивністю та функціями, проте провалився в тесті батареї, незважаючи на доволі високу вартість (майже 14 000 грн). Він пропрацював без підзарядки 19 годин 30 хвилин і отримав оцінку терміну служби батареї 48%.

Оцінка Google Піксель 8

Ціна (рекомендована роздрібна ціна): $1187

Оцінка терміну служби батареї: 48%

Час роботи батареї (годин): 19:30

Раніше експерти назвали 10 найжахливіших смартфонів за всю історію. Навіть у Samsung і Apple часом виходять провальні продукти, які розчаровують своїми недоліками.

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