Простая технология извлекает ценный металл из отходов: она может быть на вашей кухне

Исследователи из Университета Западной Вирджинии (США) нашли экологичный и экономически эффективный метод добычи тантала из электронных отходов с помощью микроволн.

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Как отмечает Tech Xplore, тантал — это редкий металл, жизненно важный для электронных конденсаторов. Речь идет об крошечных устройствах, которые эффективно хранят и высвобождают энергию практически в каждом современном гаджете.

В ходе недавнего исследования ученые выяснили, что тантал можно добывать из отслуживших свой срок конденсаторов, используя микроволны. Эти микроволны похожи на те, что используются в обычных микроволновых печах, но более мощные и точно контролируемые.

Сначала старые конденсаторы нужно измельчить и смешать полученный порошок с материалом на основе углерода. Углерод, в отличие от воды, быстро поглощает микроволны, что позволяет направлять интенсивный, целенаправленный нагрев непосредственно на частицы тантала.

Поскольку микроволны выборочно нагревают углерод, они запускают реакцию, называемую "карботермическим восстановлением". Этот процесс преобразует соединения тантала в чистый карбид тантала — легко извлекаемую форму с исключительной степенью чистоты, превышающей 97%.

По сравнению с традиционными методами, использование микроволн не требует жесткой химической обработки и снижает потребление энергии. Кроме того, оно значительно сокращает количество вредных отходов.

Извлечение тантала из конденсаторов: почему это важно

По данным издания, в 2024 году тантал стоил 170 долларов США за килограмм, что намного дороже обычных металлов, таких как медь, стоимостью около 9,50 долларов за килограмм. Несмотря на эту высокую стоимость, переработка тантала остается шокирующе неэффективной.

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При этом традиционные методы переработки обычно игнорируют танталовые конденсаторы, поскольку извлечение небольших количеств является энергоемким, дорогостоящим и экологически рискованным.

Большая часть этих электронных отходов либо выбрасывается на свалки, либо отправляется в страны, где небезопасные методы переработки, такие как сжигание печатных плат или химическая очистка металлов, представляют опасность для здоровья и окружающей среды.

Напомним, американская компания Western Digital запустила масштабную программу по извлечению редкоземельных металлов из жестких дисков, используя новый процесс переработки.

Также сообщалось, что новая технология переработки EcoCathode позволяет извлекать из литий-железо-фосфатных аккумуляторов не только литий, но и графит.