Проста технологія витягує цінний метал із відходів: вона може бути на вашій кухні

Дослідники з Університету Західної Вірджинії (США) знайшли екологічний та економічно ефективний метод видобутку танталу з електронних відходів за допомогою мікрохвиль.

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Як зазначає Tech Xplore, тантал — це рідкісний метал, життєво важливий для електронних конденсаторів. Йдеться про крихітні пристрої, які ефективно зберігають і вивільняють енергію практично в кожному сучасному гаджеті.

Під час нещодавнього дослідження вчені з'ясували, що тантал можна добувати з конденсаторів, які відслужили свій термін, використовуючи мікрохвилі. Ці мікрохвилі схожі на ті, що використовуються у звичайних мікрохвильових печах, але більш потужні і точно контрольовані.

Спочатку старі конденсатори потрібно подрібнити і змішати отриманий порошок з матеріалом на основі вуглецю. Вуглець, на відміну від води, швидко поглинає мікрохвилі, що дає змогу спрямовувати інтенсивне, цілеспрямоване нагрівання безпосередньо на частинки танталу.

Оскільки мікрохвилі вибірково нагрівають вуглець, вони запускають реакцію, звану "карботермічним відновленням". Цей процес перетворює сполуки танталу на чистий карбід танталу — легко видобувну форму з винятковим ступенем чистоти, що перевищує 97%.

Порівняно з традиційними методами, використання мікрохвиль не вимагає жорсткої хімічної обробки і знижує споживання енергії. Крім того, воно значно скорочує кількість шкідливих відходів.

Вилучення танталу з конденсаторів: чому це важливо

За даними видання, у 2024 році тантал коштував 170 доларів США за кілограм, що набагато дорожче за звичайні метали, такі як мідь, вартістю близько 9,50 доларів за кілограм. Незважаючи на цю високу вартість, переробка танталу залишається шокуюче неефективною.

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При цьому традиційні методи переробки зазвичай ігнорують танталові конденсатори, оскільки вилучення невеликих кількостей є енергоємним, дорогим і екологічно ризикованим.

Більшу частину цих електронних відходів або викидають на звалища, або відправляють до країн, де небезпечні методи перероблення, як-от спалювання друкованих плат або хімічне очищення металів, становлять небезпеку для здоров'я і довкілля.

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