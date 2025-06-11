Xiaomi, и не только: какие доступные смартфоны еще выйдут в 2025 году (фото)

В категории компактных телефонов долго лидировали Samsung, Apple и Google. Но потом это равновесие нарушили китайцы: компактные модели выпустили Xiaomi, Vivo и OnePlus. Еще только середина года, а впереди еще не одна мини-новинка.

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Об этом пишет gizmochina.com.

Издание составило список самых ожидаемых в 2025 году компактных смартфонов.

Vivo X200 FE

Ожидается, что эта модель поступит в продажу на мировых рынках уже в следующем месяце. Собственно, Vivo X200 FE будет представлять собой переименованную версию Vivo S30 Pro Mini, которая недавно была представлена ​​в Китае.

Смартфон Vivo X200 FE/Vivo S30 Pro Mini Фото: gizmochina.com

Между прочим, дизайн S30 Pro Mini напоминает iPhone 16. Однако дисплей у него побольше – 6,31-дюймовый против 6,1-дюймового экрана iPhone.

1,5K (2640 x 1216 пикселей) OLED-дисплей на Vivo поддерживает частоту обновления до 120 Гц.

Внутри телефон оснащен чипом MediaTek Dimensity 9300 Plus и аккумулятором из карбида кремния емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Он также оснащен универсальной системой камер, которая включает: основной датчик Sony IMX921 на 50 МП, телеобъектив Sony IMX882 с 3-кратным увеличением на 50 МП, сверхширокоугольный модуль на 8 МП и фронтальную камеру на 50 МП с автофокусом.

Google Pixel 10 и Pixel 10 Pro

Серия Pixel 10 должна быть представлена ​​в августе. Базовая модель и версия Pro по-прежнему будут иметь компактный форм-фактор.

Дуэт, по всей видимости, получит 6,3-дюймовый OLED-дисплей. Как и их предшественники, стандартный Pixel 10, скорее всего, предложит разрешение FHD+, а Pixel 10 Pro получит более высокое разрешение 1,5K.

Обе модели будут работать на новом чипе Tensor G5, но камеры у них будут отличаться. При этом предполагают, что Pixel 10 Pro сохранит то же аппаратное обеспечение камеры, что и его предшественник.

Apple iPhone 17 и iPhone 17 Pro

Линейка iPhone 17 ожидается ​​в сентябре и уже интригует новым дизайном. Размер дисплеев у стандартных и Pro-моделей увеличится с 6,1 до 6,3 дюймов. К тому же, базовый iPhone 17 впервые будет поддерживать частоту обновления 120 Гц (ProMotion).

Линейка iPhone 17 (макеты) Фото: gizmochina.com

Смартфоны будут работать на базе чипов серии A19, а также получат модернизированную фронтальную камеру на 24 МП.

Дуэт будет сопровождаться еще двумя интересными моделями – более крупной iPhone 17 Pro Max и ультратонкой iPhone 17 Air.

Xiaomi 16

Эта серия также запланирована на сентябрь. По информации инсайдеров, телефон будет оснащен 6,39-дюймовым дисплеем, а работать будет на новом чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2.

Телефон Xiaomi 16 Фото: gizmochina.com

Есть амбициозная заявка насчет батареи: у Xiaomi 15 нынешнего поколения аккумулятор емкостью 5400 мАч, а у новой модели – уже 7000 мАч.

Vivo X300 Pro Mini

Этот смартфон будет выпущен в октябре и станет уже третьим компактным гаджетом китайской компании после X200 Pro Mini и S30 Pro Mini .

Телефон будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Питание будет обеспечивать большая батарея из карбида кремния емкостью 7000 мАч.

Также смартфон сохранит перископическую телефотокамеру вместе со сверхширокоугольным модулем и, в отличие от своего предшественника, он будет поддерживать беспроводную зарядку.

Напомним, что новый смартфон iPhone 17 Air от Apple будет самым тонким гаджетом в истории компании. Правда, ходят слухи, что в ультратонкий корпус не поместится супермощная батарея.

Также стало известно, что в этом году южнокорейская компания Samsung выпустит еще несколько новых смартфонов. Среди них особенно выделяется загадочный Galaxy Z Fold Ultra.