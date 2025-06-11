Xiaomi, і не тільки: які доступні смартфони ще вийдуть у 2025 році (фото)

У категорії компактних телефонів довго лідирували Samsung, Apple і Google. Але потім цю рівновагу порушили китайці: компактні моделі випустили Xiaomi, Vivo і OnePlus. Ще тільки середина року, а попереду ще не одна міні-новинка.

Related video

Про це пише gizmochina.com.

Видання склало список найбільш очікуваних у 2025 році компактних смартфонів.

Vivo X200 FE

Очікується, що ця модель надійде в продаж на світових ринках уже наступного місяця. Власне, Vivo X200 FE буде являти собою перейменовану версію Vivo S30 Pro Mini, яка нещодавно була представлена в Китаї.

Смартфон Vivo X200 FE/Vivo S30 Pro Mini Фото: gizmochina.com

Між іншим, дизайн S30 Pro Mini нагадує iPhone 16. Однак дисплей у нього більший — 6,31-дюймовий проти 6,1-дюймового екрана iPhone.

1,5K (2640 x 1216 пікселів) OLED-дисплей на Vivo підтримує частоту оновлення до 120 Гц.

Усередині телефон оснащений чипом MediaTek Dimensity 9300 Plus і акумулятором з карбіду кремнію ємністю 6500 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 90 Вт. Він також оснащений універсальною системою камер, яка включає: основний датчик Sony IMX921 на 50 МП, телеоб'єктив Sony IMX882 з 3-кратним збільшенням на 50 МП, надширококутний модуль на 8 МП і фронтальну камеру на 50 МП з автофокусом.

Google Pixel 10 і Pixel 10 Pro

Серія Pixel 10 має бути представлена в серпні. Базова модель і версія Pro, як і раніше, матимуть компактний форм-фактор.

Дует, найімовірніше, отримає 6,3-дюймовий OLED-дисплей. Як і їхні попередники, стандартний Pixel 10, найімовірніше, запропонує роздільну здатність FHD+, а Pixel 10 Pro отримає вищу роздільну здатність 1,5K.

Обидві моделі працюватимуть на новому чипі Tensor G5, але камери у них відрізнятимуться. При цьому припускають, що Pixel 10 Pro збереже те ж апаратне забезпечення камери, що і його попередник.

Apple iPhone 17 та iPhone 17 Pro

Лінійка iPhone 17 очікується у вересні і вже інтригує новим дизайном. Розмір дисплеїв у стандартних і Pro-моделей збільшиться з 6,1 до 6,3 дюймів. До того ж, базовий iPhone 17 вперше підтримуватиме частоту оновлення 120 Гц (ProMotion).

Лінійка iPhone 17 (макети) Фото: gizmochina.com

Смартфони працюватимуть на базі чипів серії A19, а також отримають модернізовану фронтальну камеру на 24 МП.

Дует супроводжуватиметься ще двома цікавими моделями — більшою iPhone 17 Pro Max і ультратонкою iPhone 17 Air.

Xiaomi 16

Ця серія також запланована на вересень. За інформацією інсайдерів, телефон буде оснащений 6,39-дюймовим дисплеєм, а працюватиме він на новому чипсеті Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2.

Телефон Xiaomi 16 Фото: gizmochina.com

Є амбітна заявка щодо батареї: у Xiaomi 15 нинішнього покоління акумулятор ємністю 5400 мАг, а в нової моделі — вже 7000 мАг.

Vivo X300 Pro Mini

Цей смартфон буде випущений у жовтні і стане вже третім компактним гаджетом китайської компанії після X200 Pro Mini і S30 Pro Mini .

Телефон буде оснащений 6,3-дюймовим дисплеєм з ультразвуковим сканером відбитків пальців. Живлення забезпечуватиме велика батарея з карбіду кремнію ємністю 7000 мАг.

Також смартфон збереже перископічну телефотокамеру разом із надширококутним модулем і, на відміну від свого попередника, він підтримуватиме бездротову зарядку.

Нагадаємо, що новий смартфон iPhone 17 Air від Apple буде найтоншим гаджетом в історії компанії. Щоправда, ходять чутки, що в ультратонкий корпус не поміститься суперпотужна батарея.

Також стало відомо, що цього року південнокорейська компанія Samsung випустить ще кілька нових смартфонів. Серед них особливо виділяється загадковий Galaxy Z Fold Ultra.