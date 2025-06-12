Эра iPhone и Samsung уходит в прошлое: в Китае сделали смартфон еще лучше (видео)

В июле 2025 года китайская компания Huawei обещает выпустить новый телефон Pura 80 Pro+, который уже интригует своими характеристиками.

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Издание Сity Magazine описало, в чем новинка сможет конкурировать с флагманами от лидеров рынка — Samsung и Apple.

Камера

Pura 80 Pro и Huawei Pura 80 Pro+ оснащены 1-дюймовым 50-мегапиксельным основным датчиком с переменной апертурой f/1.6–f/4.0, 48-мегапиксельным перископическим объективом с 4-кратным оптическим зумом и 40-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Возможности камеры уже вызвали восторг у многих обозревателей в Китае.

Используя собственную технологию XMAGE вместо обработки фотографий Google, Huawei теперь конкурирует с лучшими. С другой стороны, смартфоны не могут использовать технологию HDR+, которой славится Google, а также сохранять копии снимков в облачном хранилище Google Photos.

Спутниковая связь

Huawei Pura 80 Pro+ обеспечивает связь через две спутниковые системы — Beidou и Tiantong, без необходимости направлять телефон в небо. Сообщения и даже фотографии можно пересылать, не полагаясь на Wi-Fi или мобильную связь. Такие функции пока недоступны ни последним iPhone 16, ни Samsung Galaxy S25. Они наверняка привлекут внимание многих покупателей, по крайней мере в Китае, а это огромный рынок.

Процессор и другое "железо"

Хотя Huawei официально пока не раскрыла, какой чип управляет Huawei Pura 80 Pro+, предполагается, что это китайский Kirin 9020 – 7 нм. Согласно некоторым тестам, он на 36 % быстрее своего предшественника, и если это действительно так, то смартфон станет не просто "китайским компромиссом", а серьезным конкурентом для лидеров индустрии.

Huawei Pura 80 Pro+ получит LTPO OLED с диагональю 6,8 дюйма, частотой обновления 120 Гц, разрешением FHD+ 2760 x 1256 пикселей, ШИМ-регулировкой яркости, 1440 Гц, откликом на прикосновения 300 Гц, 1,07 миллиарда цветов, 460 PPI и пиковой яркостью 2800 нит и стеклом нового поколения Kunlun. Аккумулятор емкостью 5700 мА*ч с проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной зарядкой 80 Вт должен обеспечить высокую автономность. Внушительные возможности даже на фоне флагманов Apple и Samsung.

Альтернатива iOS и Android

Pura 80 работает на HarmonyOS 5.1 с некоторыми интересными функциями. Он приносит обновленный виртуальный помощник Celia и милого маленького учителя танцев по имени Ханхан. Это должно быть интересно китайским пользователям, у которых нет доступа к западной экосистеме приложений.

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