Ера iPhone і Samsung відходить у минуле: у Китаї зробили смартфон ще краще (відео)

У липні 2025 року китайська компанія Huawei обіцяє випустити новий телефон Pura 80 Pro+, який вже інтригує своїми характеристиками.

Related video

Видання Сity Magazine описало, у чому новинка зможе конкурувати з флагманами від лідерів ринку — Samsung і Apple.

Камера

Pura 80 Pro і Huawei Pura 80 Pro+ оснащені 1-дюймовим 50-мегапіксельним основним датчиком зі змінною апертурою f/1.6-f/4.0, 48-мегапіксельним перископічним об'єктивом з 4-кратним оптичним зумом і 40-мегапіксельним надширококутним об'єктивом. Можливості камери вже викликали захват у багатьох оглядачів у Китаї.

Використовуючи власну технологію XMAGE замість обробки фотографій Google, Huawei тепер конкурує з кращими. З іншого боку, смартфони не можуть використовувати технологію HDR+, якою славиться Google, а також зберігати копії знімків у хмарному сховищі Google Photos.

Супутниковий зв'язок

Huawei Pura 80 Pro+ забезпечує зв'язок через дві супутникові системи — Beidou і Tiantong, без необхідності направляти телефон у небо. Повідомлення і навіть фотографії можна пересилати, не покладаючись на Wi-Fi або мобільний зв'язок. Такі функції поки недоступні ні останнім iPhone 16, ні Samsung Galaxy S25. Вони напевно привернуть увагу багатьох покупців, принаймні в Китаї, а це величезний ринок.

Процесор та інше "залізо"

Хоча Huawei офіційно поки що не розкрила, який чіп керує Huawei Pura 80 Pro+, припускається, що це китайський Kirin 9020 — 7 нм. Згідно з деякими тестами, він на 36 % швидший за свого попередника, і якщо це дійсно так, то смартфон стане не просто "китайським компромісом", а серйозним конкурентом для лідерів індустрії.

Huawei Pura 80 Pro+ отримає LTPO OLED з діагоналлю 6,8 дюйма, частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю FHD+ 2760 x 1256 пікселів, ШІМ-регулюванням яскравості, 1440 Гц, відгуком на дотики 300 Гц, 1,07 мільярда кольорів, 460 PPI і піковою яскравістю 2800 ніт і склом нового покоління Kunlun. Акумулятор ємністю 5700 мА*год із дротовою зарядкою 100 Вт і бездротовою зарядкою 80 Вт має забезпечити високу автономність. Значні можливості навіть на тлі флагманів Apple і Samsung.

Альтернатива iOS та Android

Pura 80 працює на HarmonyOS 5.1 з деякими цікавими функціями. Він приносить оновлений віртуальний помічник Celia і милого маленького вчителя танців на ім'я Ханхан. Це має бути цікаво китайським користувачам, які не мають доступу до західної екосистеми додатків.

Раніше писали, що китайський смартфон RedMagic 10S Pro виявився кращим за Samsung Galaxy S25 Ultra у багатьох галузях. При цьому модель від ZTE коштує вдвічі дешевше, і на те є вагомі причини.

Нещодавно експерти назвали особливості Android, які роблять будь-який смартфон кращим за iPhone. Деякі можливості стали вагомим приводом перейти від Apple до інших брендів.