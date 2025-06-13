Популярное приложение перестанет работать на iPhone: что с этим делать

Мессенджер WhatsApp с июня официально прекратил поддержку нескольких моделей iPhone, так как они уже не соответствуют последним требованиям к его программному обеспечению.

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Для того, чтобы приложение работало и дальше, необходимо установить iOS 15.1 или более позднюю версию, сообщает slashgear.com.

Таким образом, WhatsApp фактически отключился от устройства, которые «застряли» на iOS 12.5.7 после того, как Apple прекратила предоставлять им основные обновления iOS. И если вы использовали WhatsApp на iPhone, выпущенном в 2014 году или ранее, вам придется покупать новый телефон или же искать альтернативный способ использования приложения. Для пользователей WhatsApp с устаревшими iPhone, которые отложили обновление до более новых моделей, таких как iPhone 16, это может стать последним шансом, отмечает издание.

Без поддержки WhatsApp уже точно остались такие модели:

iPhone 5s,

iPhone 6,

iPhone 6 Plus.

Все они не могут быть обновлены выше iOS 12.5.7 из-за аппаратных ограничений, а чтобы оставаться совместимым с WhatsApp, iPhone должен работать как минимум под управлением iOS 15.1.

Что касается iPhone 6s, 6s Plus и iPhone SE первого поколения, то с ними получилось более запутанно. Сначала предполагалось, что они тоже будут включены в список неподдерживаемых устройств, однако получилось иначе: пока что приложение WhatsApp с ними совместимо, так как они могут работать под управлением iOS 15.8.4.

Напомним, что в мае этого года компания Apple объявила, что еще две модели iPhone навсегда уходят в прошлое . Тогда в список так называемых «винтажных» продуктов попали iPhone 7 Plus и iPhone 8. Отметим, что это был уже второй такой случай с начала весны: в середине апреля в «винтажном» списке оказались iPhone 6S и Mac mini 2018 года. Apple объявляет продукт винтажным, если прекратила его продажу более пяти, но менее семи лет назад.

Также Фокус писал, что три популярных смартфона iPhone могут остаться без обновлений . Телефоны еще будут получать обновления безопасности, но новые функции уже будут им недоступны.

Еще стало известно, что с многими моделями компьютеров и ноутбуков от Apple придется попрощаться. Компания официально подтвердила, что прекращает поддержку старой линейки гаджетов.