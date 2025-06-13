Популярний додаток перестане працювати на iPhone: що з цим робити

Месенджер WhatsApp з червня офіційно припинив підтримку кількох моделей iPhone, оскільки вони вже не відповідають останнім вимогам до його програмного забезпечення.

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Для того, щоб додаток працював і далі, необхідно встановити iOS 15.1 або пізнішу версію, повідомляє slashgear.com.

Отже, WhatsApp фактично відключився від пристроїв, які "застрягли" на iOS 12.5.7 після того, як Apple припинила надавати їм основні оновлення iOS. І якщо ви використовували WhatsApp на iPhone, випущеному в 2014 році або раніше, вам доведеться купувати новий телефон або ж шукати альтернативний спосіб використання програми. Для користувачів WhatsApp із застарілими iPhone, які відклали оновлення до новіших моделей, як-от iPhone 16, це може стати останнім шансом, зазначає видання.

Без підтримки WhatsApp вже точно залишилися такі моделі:

iPhone 5s,

iPhone 6,

iPhone 6 Plus.

Усі вони не можуть бути оновлені вище iOS 12.5.7 через апаратні обмеження, а щоб залишатися сумісними з WhatsApp, iPhone має працювати щонайменше під управлінням iOS 15.1.

Що стосується iPhone 6s, 6s Plus і iPhone SE першого покоління, то з ними вийшло більш заплутано. Спочатку передбачалося, що їх теж занесуть до списку непідтримуваних пристроїв, однак вийшло інакше: поки що застосунок WhatsApp з ними сумісний, оскільки вони можуть працювати під управлінням iOS 15.8.4.

Нагадаємо, що в травні цього року компанія Apple оголосила, що ще дві моделі iPhone назавжди відходять у минуле . Тоді до списку так званих "вінтажних" продуктів потрапили iPhone 7 Plus та iPhone 8. Зазначимо, що це був уже другий такий випадок від початку весни: у середині квітня у "вінтажному" списку опинилися iPhone 6S і Mac mini 2018 року. Apple оголошує продукт вінтажним, якщо припинила його продаж понад п'ять, але менше семи років тому.

Також Фокус писав, що три популярні смартфони iPhone можуть залишитися без оновлень . Телефони ще отримуватимуть оновлення безпеки, але нові функції вже будуть їм недоступні.

Ще стало відомо, що з багатьма моделями комп'ютерів і ноутбуків від Apple доведеться попрощатися. Компанія офіційно підтвердила, що припиняє підтримку старої лінійки гаджетів.