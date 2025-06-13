Этот смартфон от Motorola обошел всех конкурентов: о какой модели речь (фото)

Складные телефоны Motorola и так были достаточно популярными, но модель Razr 2025 вышла просто на лучшие позиции в этой линейке.

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Цена смартфона при этом вполне приемлемая, отмечает androidpolice.com. Всего за 700 долларов вы получаете и эффектный дизайн, и достойную производительность. Издание составило собственный список преимуществ этой «раскладушки».

Лучший экран

По мнению экспертов, у Motorola Razr 2025 самый удобный внешний экран из тех, что представлены у складных телефонов. Тут не нужно полагаться на Good Lock, чтобы настроить его для сторонних приложений, как это происходит с Samsung Galaxy Z Flip 6.

Смартфон Motorola Razr 2025 Фото: androidpolice.com

На Razr 2025 очень удобно листать соцсети, а еще Motorola добавила забавную игровую плитку, которая пригодится, пока вы ждете поезд или стоите в очереди в магазине.

Идеальная цена

Телефоны-«раскладушки» легко обгоняют по продажам складные устройства в стиле книги – в том числе, и потому, что они просто дешевле. Тут сравнение снова не в пользу Samsung: за смартфон Galaxy Z Fold 6 можно выложить больше 2 тыс. долларов, а цена Motorola Razr 2025 – меньше тысячи.

Мощная батарея

Какими бы ни были технические характеристики телефона, все впечатление портится, если он не может продержаться день без подзарядки. Motorola Razr 2025 оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч и может проработать на одной зарядке полтора дня (это отличный результат и для этой ценовой категории, и для раскладных телефонов в целом).

Самый веселый смартфон

Motorola Razr 2025 радует яркими цветами – и одним этим выделяется серди конкурентов.

Смартфон Motorola Razr 2025 Фото: androidpolice.com

Дизайн серии Galaxy Z Flip, конечно, неплохой, – рассуждают эксперты – но по сравнению с Razr 2025 он кажется скучным. Чего стоят одни только креативные название цветов, придуманные Motorola: тут и Gibraltar Sea, и Spring Bud, и многое другое.

Напомним, ранее смартфон Motorola Razr попадал в рейтинг самых достойных Android-телефонов. Тогда речь шла о модели Razr Plus 2024, и среди ее преимуществ тоже назывались удобные функции, большой дисплей и яркие цвета.

А модель Motorola Razr Ultra была включена в список смартфонов Android, которые стоит купить вместо Samsung Galaxy и сэкономить. Особое внимание привлек дизайн смартфона – деревянная задняя панель и необычная отделка из кожи и атласа.