Цей смартфон від Motorola обійшов усіх конкурентів: про яку модель ідеться (фото)

Складні телефони Motorola і так були досить популярними, але модель Razr 2025 вийшла просто на найкращі позиції в цій лінійці.

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Ціна смартфона при цьому цілком прийнятна, зазначає androidpolice.com. Усього за 700 доларів ви отримуєте і ефектний дизайн, і гідну продуктивність. Видання склало власний список переваг цієї "розкладачки".

Найкращий екран

На думку експертів, у Motorola Razr 2025 найзручніший зовнішній екран з тих, що представлені у складних телефонів. Тут не потрібно покладатися на Good Lock, щоб налаштувати його для сторонніх додатків, як це відбувається з Samsung Galaxy Z Flip 6.

Смартфон Motorola Razr 2025 Фото: androidpolice.com

На Razr 2025 дуже зручно гортати соцмережі, а ще Motorola додала кумедну ігрову плитку, яка стане в пригоді, поки ви чекаєте на поїзд або стоїте в черзі в магазині.

Ідеальна ціна

Телефони-"розкладачки" легко обганяють за продажами складні пристрої в стилі книжки — зокрема й тому, що вони просто дешевші. Тут порівняння знову не на користь Samsung: за смартфон Galaxy Z Fold 6 можна викласти понад 2 тис. доларів, а ціна Motorola Razr 2025 — менше тисячі.

Потужна батарея

Якими б не були технічні характеристики телефону, все враження псується, якщо він не може протриматися день без підзарядки. Motorola Razr 2025 оснащений акумулятором ємністю 4500 мАг і може пропрацювати на одній зарядці півтора дня (це відмінний результат і для цієї цінової категорії, і для розкладних телефонів загалом).

Найвеселіший смартфон

Motorola Razr 2025 радує яскравими кольорами — і одним цим виділяється серед конкурентів.

Смартфон Motorola Razr 2025 Фото: androidpolice.com

Дизайн серії Galaxy Z Flip, звісно, непоганий, — міркують експерти, — але порівняно з Razr 2025 він здається нудним. Чого варті одні тільки креативні назви кольорів, придумані Motorola: тут і Gibraltar Sea, і Spring Bud, і багато іншого.

Нагадаємо, раніше смартфон Motorola Razr потрапляв до рейтингу найдостойніших Android-телефонів. Тоді йшлося про модель Razr Plus 2024, і серед її переваг теж називалися зручні функції, великий дисплей і яскраві кольори.

А модель Motorola Razr Ultra була включена до списку смартфонів Android, які варто купити замість Samsung Galaxy і заощадити. Особливу увагу привернув дизайн смартфона — дерев'яна задня панель і незвичайне оздоблення зі шкіри та атласу.