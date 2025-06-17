Как сделать из смартфона кнопочный телефон и зачем это может понадобится

Рынок телефонов со встроенной физической клавиатурой с каждым годом становится все меньше. Те модели, которые еще можно купить, уже достаточно старые.

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Но если вам вдруг обязательно понадобилась физическая клавиатура, то есть несколько вариантов интересных решений, пишет androidauthority.com. Например, можно вообще не покупать редкий телефон, а воспользоваться специальным чехлом.

Чехол-клавиатура Clicks: в чем фишка

Клавиатура Clicks оснащена клавишами с подсветкой и поддерживает сочетания клавиш приложений и взаимодействие с ИИ через клавишу Gemini.

Клавиатура Clicks для смартфона Фото: androidauthority.com

Правда, сложность в том, что чехол-клавиатура доступен только для ограниченного числа смартфонов.

Если у вас iPhone, то такой чехол доступен для серий:

Apple iPhone 16,

iPhone 15,

iPhone 14.

А если вы – владелец телефона Android, то чехол подойдет для серий:

Motorola Razr 2025,

Razr 2024,

Google Pixel 9/Pixel 9 Pro,

Samsung Galaxy S25.

Впрочем, можно попробовать поискать и сами телефоны с физической клавиатурой.

BlackBerry Key2

Это уже довольно старый телефон (выпущен в 2018 году), но при этом – один из лучших в том, что касается физической клавиатуры. Подсвечиваемая клавиатура быстрая и удобная, поддерживает быструю зарядку.

Телефон BlackBerry Key2 Фото: androidauthority.com

Сам телефон работает на процессоре Snapdragon 660, у него 6 ГБ оперативной памяти и Android 8.1. В общем, это нишевое устройство, но иногда это именно то, что нужно.

BlackBerry Key2 LE

Телефон выпускался как более доступная версия стандартного KEY2. У него более базовый дизайн с пластиковыми элементами вместо металлических.

Телефон BlackBerry Key2 LE Фото: androidauthority.com

Оснащен тем же процессором Snapdragon 636 и 4 ГБ оперативной памяти.

Unihertz Titan Pocket

Это модель немного поновее предыдущих (2021 год выпуска).

Телефон Unihertz Titan Pocket Фото: androidauthority.com

В целом довольно симпатично – хорошая физическая QWERTY-клавиатура, прочная конструкция, восьмиядерный процессор, 6 ГБ оперативной памяти. Работает телефон на Android 11.

Unihertz Titan Slim

Можно сказать, самый юный телефон в списке – он был выпущен всего в 2022 году.

Телефон Unihertz Titan Slim Фото: androidauthority.com

По дизайну похож на BlackBerry, а физическая клавиатура просто отличная.

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