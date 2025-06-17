Як зробити зі смартфона кнопковий телефон і навіщо це може знадобитися

Ринок телефонів із вбудованою фізичною клавіатурою з кожним роком стає дедалі меншим. Ті моделі, які ще можна купити, вже досить старі.

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Але якщо вам раптом обов'язково знадобилася фізична клавіатура, то є кілька варіантів цікавих рішень, пише androidauthority.com. Наприклад, можна взагалі не купувати рідкісний телефон, а скористатися спеціальним чохлом.

Чохол-клавіатура Clicks: у чому фішка

Клавіатура Clicks оснащена клавішами з підсвічуванням і підтримує поєднання клавіш застосунків і взаємодію з ШІ через клавішу Gemini.

Клавіатура Clicks для смартфона Фото: androidauthority.com

Щоправда, складність у тому, що чохол-клавіатура доступний тільки для обмеженого числа смартфонів.

Якщо у вас iPhone, то такий чохол доступний для серій:

Apple iPhone 16,

iPhone 15,

iPhone 14.

А якщо ви — власник телефону Android, то чохол підійде для серій:

Motorola Razr 2025,

Razr 2024,

Google Pixel 9/Pixel 9 Pro,

Samsung Galaxy S25.

Утім, можна спробувати пошукати й самі телефони з фізичною клавіатурою.

BlackBerry Key2

Це вже доволі старий телефон (випущений у 2018 році), але при цьому — один із найкращих у тому, що стосується фізичної клавіатури. Клавіатура з підсвічуванням швидка і зручна, підтримує швидку зарядку.

Телефон BlackBerry Key2 Фото: androidauthority.com

Сам телефон працює на процесорі Snapdragon 660, має 6 ГБ оперативної пам'яті та Android 8.1. Загалом, це нішевий пристрій, але іноді це саме те, що потрібно.

BlackBerry Key2 LE

Телефон випускався як більш доступна версія стандартного KEY2. У нього більш базовий дизайн із пластиковими елементами замість металевих.

Телефон BlackBerry Key2 LE Фото: androidauthority.com

Оснащений тим же процесором Snapdragon 636 і 4 ГБ оперативної пам'яті.

Unihertz Titan Pocket

Це модель трохи новіша за попередні (2021 рік випуску).

Телефон Unihertz Titan Pocket Фото: androidauthority.com

Загалом досить симпатично — хороша фізична QWERTY-клавіатура, міцна конструкція, восьмиядерний процесор, 6 ГБ оперативної пам'яті. Працює телефон на Android 11.

Unihertz Titan Slim

Можна сказати, наймолодший телефон у списку — його було випущено лише у 2022 році.

Телефон Unihertz Titan Slim Фото: androidauthority.com

За дизайном схожий на BlackBerry, а фізична клавіатура просто чудова.

Раніше Фокус писав, що вчені з'ясували, куди пропадають мільярди смартфонів після того, як їх викинули. Зараз телефони застарівають досить швидко — і старим гаджетам можна дати другий шанс, використовуючи їх як центри обробки даних.

Також стало відомо, що старі китайські смартфони Xiaomi можуть працювати, як нові. Для цього треба спробувати запустити на них оновлену Android 16.