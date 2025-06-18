За смартфоны можно не бояться: новую и "опасную" ОС Android 16 наконец-то починили

Обновление Android 16 первыми получили телефоны Pixel. Пользователи почти сразу начали жаловаться на серьезные сбои, например, на то, что не работает функция «Назад». С этой проблемой компания Google, похоже, справилась.

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Обладатели смартфонов Pixel сообщали, что «Назад» не работает, и им приходится перезагружать телефоны, напоминает androidpolice.com. Также были жалобы на зависание и некорректную работу трехкнопочной навигационной панели. Особенно часто такие жалобы приходили от владельцев смартфонов Pixel 8 и Pixel 9.

Представители Google заявили, что проблема с функцией «Назад» была решена, но обновление с исправлением еще не выпущено. Похоже, что компания включит это исправление в следующее обновление Android 16. Дата его выхода тоже пока неизвестна, но есть информация, что это произойдет в следующем месяце, когда выйдет июльский патч безопасности от Google.

Пока что единственным способом избавиться от проблемы с функцией «Назад» остается перезагрузка телефона.

Между прочим, уже появились и дополнительные жалобы на сложности с запланированным темным/светлым режимом. Правда, насчет этих инцидентов Google пока что не давала комментариев.

Напомним, стало известно, что операционная система Android 16 "ломает" популярные смартфоны. Речь как раз и шла о выявленных пользователями багах – причем они были отмечена на всех телефонах Pixel, Одна из обнаруженных ошибок делала жест «Назад» неотзывчивым, другая временно нарушала работу навигационной панели из трех кнопок – причем без какой-либо очевидной причины.

Также Фокус писал, что в этом месяце Google выпустила новую версию ОС Android 16. Владельцы устройств, которые работают с этой ОС, могут установить апдейт в течение определенного промежутка времени — от нескольких дней до нескольких недель. Пока что обновления были доступны только для смартфонов Pixel.

Еще сообщалось про функции Android 16, которые лучше отключить на смартфоне. Среди таких функций назывались главные новинки – анимация в Material You 3 и режим Gemini Live. Анимация пока слишком отвлекает внимание, а голосовой помощник потребляет слишком много заряда батареи.