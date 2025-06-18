За смартфони можна не боятися: нову і "небезпечну" ОС Android 16 нарешті полагодили

Оновлення Android 16 першими отримали телефони Pixel. Користувачі майже одразу почали скаржитися на серйозні збої, наприклад, на те, що не працює функція "Назад". З цією проблемою компанія Google, схоже, впоралася.

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Власники смартфонів Pixel повідомляли, що "Назад" не працює, і їм доводиться перезавантажувати телефони, нагадує androidpolice.com. Також були скарги на зависання і некоректну роботу трикнопкової навігаційної панелі. Особливо часто такі скарги надходили від власників смартфонів Pixel 8 і Pixel 9.

Представники Google заявили, що проблема з функцією "Назад" була вирішена, але оновлення з виправленням ще не випущено. Схоже, що компанія включить це виправлення в наступне оновлення Android 16. Дата його виходу теж поки невідома, але є інформація, що це станеться наступного місяця, коли вийде липневий патч безпеки від Google.

Поки що єдиним способом позбутися проблеми з функцією "Назад" залишається перезавантаження телефону.

Між іншим, уже з'явилися й додаткові скарги на складнощі із запланованим темним/світлим режимом. Щоправда, щодо цих інцидентів Google поки що не давала коментарів.

Нагадаємо, стало відомо, що операційна система Android 16 "ламає" популярні смартфони. Мова якраз і йшла про виявлені користувачами баги — причому вони були відмічені на всіх телефонах Pixel, Одна з виявлених помилок робила жест "Назад" невідкличним, інша тимчасово порушувала роботу навігаційної панелі з трьох кнопок — причому без будь-якої очевидної причини.

Також Фокус писав, що цього місяця Google випустила нову версію ОС Android 16. Власники пристроїв, які працюють з цією ОС, можуть встановити апдейт протягом певного проміжку часу — від кількох днів до кількох тижнів. Поки що оновлення були доступні тільки для смартфонів Pixel.

Ще повідомлялося про функції Android 16, які краще відключити на смартфоні. Серед таких функцій називалися головні новинки — анімація в Material You 3 і режим Gemini Live. Анімація поки що надто відволікає увагу, а голосовий помічник споживає надто багато заряду батареї.