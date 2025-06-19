Если хотите флагман: топ-5 смартфонов, которые советуют купить эксперты

Покупка флагманского смартфона – не такое простое дело, как может показаться. Каждый бренд предлагает и стильный дизайн, и впечатляющий функционал – но при этом у каждой модели есть свои преимущества и свои компромиссы.

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Есть несколько вариантов универсальных телефонов-флагманов, пишет gizmochina.com. Издание составило собственный рейтинг пяти премиальных смартфонов на любой вкус.

Google Pixel 9 Pro

Это компактный флагманский телефон от Google с отличным аппаратным обеспечением. У него есть фирменная горизонтальная панель камеры Pixel на задней стороне, также смартфон Pixel оснащен 6,3-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Телефон имеет класс защиты IP68 и защиту Gorilla Glass Victus 2 с обеих сторон.

Смартфон Google Pixel 9 Pro Фото: gizmochina.com

Еще смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4700 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 27 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 21 Вт. Работает на процессоре Tensor G4, который хорошо выполняет повседневные задачи, но при этом отстает от топового Snapdragon 8 Elite.

Отметим, что линейка Google Pixel первой получила последнее обновление ОС Android 16.

Oppo Find X8 Pro

У этого смартфона есть панель LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Стекло Gorilla Glass 7i обеспечивает прочность экрана, а рейтинг IP68/69 предполагает защиту от пыли и воды.

Смартфон Oppo Find X8 Pro Фото: Gizmochina

Oppo Find X8 Pro работает на базе процессора MediaTek Dimensity 9400, который может плавно запускать даже самые современные игры и приложения – хотя тоже немного уступает Snapdragon 8 Elite.

Оснащен аккумулятором емкостью 5910 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Телефон также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.

Vivo X200 Pro

Еще один надежный флагманский смартфон. У него тоже рейтинг IP68/IP69, который гарантирует защиту от пыли и струй воды, есть и бронированное стекло на передней панели для дополнительной защиты.

Смартфон Vivo X200 Pro Фото: Vivo

Телефон Vivo оснащен чипом MediaTek Dimensity 9400, который обеспечивает отличную производительность даже при интенсивном использовании. Огромная камера X200 Pro делает прекрасные фотографии и видео при различных условиях освещения.

Vivo X200 Pro доступен в двух вариантах аккумулятора: 6000 мАч (для мирового рынка) и 5200 мАч (для Австрии, Венгрии и Германии). Он поддерживает быструю проводную зарядку 90 Вт, беспроводную зарядку 30 Вт и обратную проводную зарядку.

Samsung Galaxy S25

Хороший выбор для тех, кто ищет компактный флагманский телефон. Этот смартфон оснащен 6,2-дюймовым экраном LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит. Для дополнительной защиты есть Gorilla Glass Victus 2 с обеих сторон и рейтинг IP68.

Смартфон Samsung работает на чипе Snapdragon 8 Elite с мощными центральным и графическим процессорами. Этот процессор обеспечивает плавную работу, даже когда вы играете в высококлассные игры.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Фото: androidpolice.com

Что касается оптики, то Galaxy S25 оснащен тройной задней камерой, включающей 50-мегапиксельную основную камеру с OIS, 10-мегапиксельную телефотокамеру с OIS и 3-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с углом обзора 120˚.

Пожалуй, единственный минус этого телефона в том, что он оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч – маловато для флагманского смартфона.

iQOO 13

Этот смартфон сосредоточен на производительности – он работает на топовом процессоре Snapdragon 8 Elite. Оснащен 6,82-дюймовым экраном LTPO AMOLED с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Имеет класс защиты IP68/IP69 и дополнительную защиту Schott Xensation Alpha.

Смартфон iQOO 13 Фото: gizmochina.com

Телефон предлагает тройную камеру на задней панели, которая включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру с OIS, 50-мегапиксельную телефотокамеру с 2-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Для селфи и видеозвонков имеется 32-мегапиксельная камера для селфи.

Ранее Фокус писал про топ-7 смартфонов среднего класса, работающих на базе Android. Лидером того рейтинга оказался китайский OnePlus 13R.

Также стало известно, что смартфон от Motorola обошел всех конкурентов. Речь шла о популярной модели Razr 2025, которая вышла на лучшие позиции благодаря симпатичному дизайну, высокой производительности и демократичной цене.