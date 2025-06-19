Якщо хочете флагман: топ 5 смартфонів, які радять купити експерти

Покупка флагманського смартфона — не така проста справа, як може здаватися. Кожен бренд пропонує і стильний дизайн, і разючий функціонал — але водночас кожна модель має свої переваги і свої компроміси.

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Є кілька варіантів універсальних телефонів-флагманів, пише gizmochina.com. Видання склало власний рейтинг п'яти преміальних смартфонів на будь-який смак.

Google Pixel 9 Pro

Це компактний флагманський телефон від Google з відмінним апаратним забезпеченням. У нього є фірмова горизонтальна панель камери Pixel на задньому боці, також смартфон Pixel оснащений 6,3-дюймовою OLED-панеллю з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 3000 ніт. Телефон має клас захисту IP68 і захист Gorilla Glass Victus 2 з обох боків.

Смартфон Google Pixel 9 Pro Фото: gizmochina.com

Ще смартфон оснащений акумулятором ємністю 4700 мАг і підтримує дротову зарядку потужністю 27 Вт, а також бездротову зарядку потужністю 21 Вт. Працює на процесорі Tensor G4, який добре виконує повсякденні завдання, але водночас відстає від топового Snapdragon 8 Elite.

Зазначимо, що лінійка Google Pixel першою отримала останнє оновлення ОС Android 16.

Oppo Find X8 Pro

Цей смартфон має панель LTPO AMOLED з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 4500 ніт. Скло Gorilla Glass 7i забезпечує міцність екрана, а рейтинг IP68/69 передбачає захист від пилу і води.

Смартфон Oppo Find X8 Pro Фото: Gizmochina

Oppo Find X8 Pro працює на базі процесора MediaTek Dimensity 9400, який може плавно запускати навіть найсучасніші ігри та програми — хоча теж трохи поступається Snapdragon 8 Elite.

Смартфон оснащений акумулятором ємністю 5910 мАг з підтримкою дротового заряджання потужністю 80 Вт. Телефон також підтримує бездротову зарядку потужністю 50 Вт і зворотну бездротову зарядку потужністю 10 Вт.

Vivo X200 Pro

Ще один надійний флагманський смартфон. У нього теж рейтинг IP68/IP69, який гарантує захист від пилу та струменів води, є й броньоване скло на передній панелі для додаткового захисту.

Смартфон Vivo X200 Pro Фото: Vivo

Телефон Vivo оснащений чипом MediaTek Dimensity 9400, який забезпечує відмінну продуктивність навіть за інтенсивного використання. Величезна камера X200 Pro робить прекрасні фото та відео за різних умов освітлення.

Vivo X200 Pro доступний у двох варіантах акумулятора: 6000 мАг (для світового ринку) і 5200 мАг (для Австрії, Угорщини та Німеччини). Він підтримує швидку дротову зарядку 90 Вт, бездротову зарядку 30 Вт і зворотну дротову зарядку.

Samsung Galaxy S25

Хороший вибір для тих, хто шукає компактний флагманський телефон. Цей смартфон оснащений 6,2-дюймовим екраном LTPO AMOLED з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 2600 ніт. Для додаткового захисту є Gorilla Glass Victus 2 з обох боків і рейтинг IP68.

Смартфон Samsung працює на чипі Snapdragon 8 Elite з потужними центральним і графічним процесорами. Цей процесор забезпечує плавну роботу, навіть коли ви граєте у висококласні ігри.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Фото: androidpolice.com

Щодо оптики, то Galaxy S25 оснащений потрійною задньою камерою, що включає 50-мегапіксельну основну камеру з OIS, 10-мегапіксельну телефотокамеру з OIS і 3-кратним оптичним зумом і 12-мегапіксельну надширококутну камеру з кутом огляду 120˚.

Мабуть, єдиний мінус цього телефону в тому, що він оснащений акумулятором ємністю 4000 мАг — замало для флагманського смартфона.

iQOO 13

Цей смартфон зосереджений на продуктивності — він працює на топовому процесорі Snapdragon 8 Elite. Оснащений 6,82-дюймовим екраном LTPO AMOLED з частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю 4500 ніт. Має клас захисту IP68/IP69 і додатковий захист Schott Xensation Alpha.

Смартфон iQOO 13 Фото: gizmochina.com

Телефон пропонує потрійну камеру на задній панелі, яка включає в себе 50-мегапіксельну основну камеру з OIS, 50-мегапіксельну телефотокамеру з 2-кратним оптичним зумом і 50-мегапіксельну надширококутну камеру. Для селфі та відеодзвінків є 32-мегапіксельна камера для селфі.

Раніше Фокус писав про топ 7 смартфонів середнього класу, що працюють на базі Android. Лідером того рейтингу виявився китайський OnePlus 13R.

Також стало відомо, що смартфон від Motorola обійшов усіх конкурентів. Йшлося про популярну модель Razr 2025, яка вийшла на найкращі позиції завдяки симпатичному дизайну, високій продуктивності та демократичній ціні.