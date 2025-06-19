В смартфоне будущего будет только одно приложение: эксперт объяснил, к чему все идет

В будущем смартфоны могут иметь только одно приложение — операционную систему (ОС), которая хорошо знает своего пользователя и оптимизирована для конкретного человека.

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Сейчас пользователям нужно сначала определить для себя, что они хотят сделать, затем взять телефон и пошагово выполнить задуманное. Однако смартфон будущего, вероятно, будет предугадывать, что вы хотите сделать, а затем автоматически делать это за вас, сказал генеральный директор компании Nothing Карл Пей в интервью изданию WIRED.

"Все изменится кардинально. Я считаю, что в будущем во всем телефоне будет только одно приложение — это будет ОС", — заявил Пей.

Производителям таких смартфонов нужно будет уделять особое внимание конфиденциальности. Нужна прозрачность в том, как обрабатываются данные, и ясность относительно того, находятся ли они в облаке или хранятся на устройстве. Пользователи должны иметь возможность контролировать, кто имеет доступ к их данным, а также иметь возможность удалить их.

Следующий шаг после персонализации на основе данных, по мнению эксперта, — это автоматизация. Например, когда система знает вашу ситуацию, время, место и расписание, и она подсказывает, что вам следует делать.

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По мнению главы Nothing, таким образом люди будут тратить меньше времени на "скучные вещи" и больше уделять внимания тому, что их интересует. Однако переход к такому функционалу должен быть постепенным, так как пользователи привыкли к обычным приложениям. Пей полагает, что на реализацию такой задумки потребуется от семи до десяти лет.

"Я думаю, многие хотели бы, чтобы это произошло раньше, но на самом деле, я думаю, люди любят использовать приложения, поэтому я не думаю, что это произойдет так быстро", — заключил он.

Напомним, старший вице-президент по сервисам Apple Эдди Кью заявил, что через 10 лет компания может прекратить производство iPhone.

В свою очередь Шон Кич из отдела технологий и науки The Sun считает, что голографические умные очки могут заменить смартфоны парящими в воздухе картинками.