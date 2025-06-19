У смартфоні майбутнього буде тільки один застосунок: експерт пояснив, до чого все йде

У майбутньому смартфони можуть мати лише один застосунок — операційну систему (ОС), яка добре знає свого користувача й оптимізована для конкретної людини.

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Нині користувачам потрібно спочатку визначити для себе, що вони хочуть зробити, потім узяти телефон і покроково виконати задумане. Однак смартфон майбутнього, ймовірно, передбачатиме, що ви хочете зробити, а потім автоматично робитиме це за вас, сказав генеральний директор компанії Nothing Карл Пей в інтерв'ю виданню WIRED.

"Усе зміниться кардинально. Я вважаю, що в майбутньому в усьому телефоні буде тільки один застосунок — це буде ОС", — заявив Пей.

Виробникам таких смартфонів потрібно буде приділяти особливу увагу конфіденційності. Потрібна прозорість у тому, як обробляються дані, і ясність щодо того, перебувають вони в хмарі чи зберігаються на пристрої. Користувачі повинні мати можливість контролювати, хто має доступ до їхніх даних, а також мати можливість видалити їх.

Наступний крок після персоналізації на основі даних, на думку експерта, — це автоматизація. Наприклад, коли система знає вашу ситуацію, час, місце і розклад, і вона підказує, що вам слід робити.

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На думку глави Nothing, у такий спосіб люди витрачатимуть менше часу на "нудні речі" і більше приділятимуть уваги тому, що їх цікавить. Однак перехід до такого функціоналу має бути поступовим, оскільки користувачі звикли до звичайних додатків. Пей вважає, що на реалізацію такої задумки знадобиться від семи до десяти років.

"Я думаю, багато хто хотів би, щоб це сталося раніше, але насправді, я думаю, люди люблять використовувати додатки, тому я не думаю, що це станеться так швидко", — підсумував він.

Нагадаємо, старший віцепрезидент із сервісів Apple Едді Кью заявив, що через 10 років компанія може припинити виробництво iPhone.

Своєю чергою, Шон Кіч з відділу технологій і науки The Sun вважає, що голографічні розумні окуляри можуть замінити смартфони картинками, що ширяють у повітрі.