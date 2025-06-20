Дроны с ИИ возьмут под охрану вертолеты: Британия впечатлилась операциями ВСУ

Британские боевые беспилотники с искусственным интеллектом будут сопровождать вертолеты Apache во время предполагаемых военных операций.

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Такие дроны, известные под названием «мулы», будут оснащены ракетами, датчиками и комплектом для постановки помех, пишет The Sun. Еще они будут запрограммированы на ведение автономного боя и управление роями более мелких дронов на земле.

Пилоты Apache будут командовать шестью такими беспилотниками. В британском оборонном ведомстве рассчитывают, что подобная трехслойная система обеспечит армии гораздо большую огневую мощь и сможет защитить не только парк вертолетов Apache AH-64E, но и танки Challenger 3, а также самих военнослужащих.

В новое первоначальное финансирование для разработки роев наземных беспилотников уже инвестировано более 100 миллионов фунтов стерлингов, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

По словам британского министра, это будет «переломный момент», и в таком подходе важную роль сыграла война в Украине – в частности, операции ВСУ, когда дорогостоящие российские истребители и танки эффективно уничтожались дешевыми дронами.

Такой же точки зрения придерживается и начальник Генерального штаба Роли Уокер. Он напомнил, что дорогая техника оказывается бессильной перед беспилотником, которым может управлять даже ребенок, «прошедший обучение всего несколько дней». Поэтому 80% процентов вооружения армии в будущих войнах должны составлять именно дроны. К тому же, в случае потери беспилотника, речь не идет о потерях экипажа, подчеркнул Уокер.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ вооружились новейшим французским дроном MV-25 OSKAR. Это противопехотный и противолегкомоторный боеприпас, предназначенный для действий на малой дистанции. Он может нейтрализовать вражескую пехоту и легкобронированную техники с минимальным побочным ущербом.

Также сообщалось, что благодаря новым технологиям дроны будут летать "вечность". Канадские исследователи решили оснастить беспилотники литий-металлическими аккумуляторами.

Еще стало известно, что что лазер впервые сбил дроны прямо в бою. Этот лазер применили израильские Силы обороны на границе с Египтом и Сектором Газа.