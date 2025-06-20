Дрони з ШІ візьмуть під охорону гелікоптери: Британія захопилася операціями ЗСУ

Британські бойові безпілотники зі штучним інтелектом супроводжуватимуть гелікоптери Apache під час ймовірних військових операцій.

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Такі дрони, які називають "мулами", будуть оснащені ракетами, датчиками і комплектом для постановки перешкод, пише The Sun. Ще вони будуть запрограмовані на ведення автономного бою і управління роями дрібніших дронів на землі.

Пілоти Apache командуватимуть шістьма такими безпілотниками. У британському оборонному відомстві розраховують, що подібна тришарова система забезпечить армії набагато більшу вогневу міць і зможе захистити не тільки парк вертольотів Apache AH-64E, а й танки Challenger 3, а також самих військовослужбовців.

У нове початкове фінансування для розроблення роїв наземних безпілотників уже інвестовано понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі.

За словами британського міністра, це буде "переломний момент", і в такому підході важливу роль зіграла війна в Україні — зокрема, операції ЗСУ, коли дорогі російські винищувачі й танки ефективно знищувалися дешевими дронами.

Таку саму думку висловлює і начальник Генерального штабу Ролі Вокер. Він нагадав, що дорога техніка виявляється безпорадною перед безпілотником, яким може керувати навіть дитина, яка "пройшла навчання всього кілька днів". Тому 80% відсотків озброєння армії в майбутніх війнах мають становити саме дрони. До того ж, у разі втрати безпілотника, не йдеться про втрати екіпажу, наголосив Вокер.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ озброїлися новітнім французьким дроном MV-25 OSKAR. Це протипіхотний і протилегкомоторний боєприпас, призначений для дій на малій дистанції. Він може нейтралізувати ворожу піхоту і легкоброньовану техніку з мінімальним побічним збитком.

Також повідомлялося, що завдяки новим технологіям дрони літатимуть "вічність". Канадські дослідники вирішили оснастити безпілотники літій-металевими акумуляторами.

Ще стало відомо, що лазер уперше збив дрони просто в бою. Цей лазер застосували ізраїльські Сили оборони на кордоні з Єгиптом і Сектором Гази.