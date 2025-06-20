Samsung выпустит премиальный смартфон Galaxy S25 FE: что о нем уже известно (видео)

В конце 2025 года Samsung может выпустить в продажу новый премиальный смартфон Galaxy S25 FE, и утечки информации уже дают представление о его особенностях.

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Samsung пока не подтверждает данные официально, однако в прошлом году она выпустила довольно успешную модель S24 FE, которая вполне заслуживает продолжения. Издание SammyGuru объединились с OnLeaks, чтобы предоставить подробные CAD-рендеры и всю важную информацию, которая известна сегодня.

Уже наверняка известно, что Galaxy S25 FE будет поставляться с операционной системой One UI 8 и предлагать семь лет обновлений программного обеспечения. В прошлом месяце Samsung начала тестировать прошивку One UI 8 для будущей модели FE, и с тех пор тестирование расширилось на большее количество регионов.

Слухи и утечки уже раскрыли, как должен выглядеть новый смартфон. Как и ожидалось, новый недорогой флагман Android не станет полной переделкой дизайна своего предшественника, хотя в разработке уже есть по крайней мере пара изменений.

Судя по рендерам, S25 FE будет не таким тонким, как S25 Edge (5,8 мм), но столь же красивым, как Galaxy S25. Новинке приписывают толщину 7,4 мм, что существенно тоньше по сравнению с 8 мм у прошлогодней S24 FE. Ожидается, что модель 2025 года будет немного короче и уже: 161,4 и 76,6 мм соответственно.

S25 FE, скорее всего, сохранит диагональ экрана своего предшественника в 6,7 дюйма, а также высококачественную технологию AMOLED, поддержку частоты обновления 120 Гц и приличное, хотя и не выдающееся разрешение 2340 x 1080 пикселей. Вместе с тем почти гарантировано уменьшение размера рамки. Некоторые слухи предполагают, что он может достичь пиковой яркости 2600 нит — это пока не подтверждено, но вполне реально.

Galaxy S25 FE должен получить ту же 12-мегапиксельную фронтальную камеру, что и его собратья S25, что является значительным обновлением по сравнению с 10-мегапиксельным сенсором предыдущей модели. Помимо этого, серьезных изменений в задних камерах не ожидается. Предыдущий отчет подтвердил, что Galaxy S25 FE будет иметь номер модели SM-S731B.

Обзор Samsung Galaxy S25 FE

Весьма вероятно, что Galaxy S25 FE стоить дороже, чем S24 FE, особенно если Samsung удастся сохранить емкость аккумулятора в 4700 мАч или даже увеличить ее до 5000 мАч. Этот параметр компания пока хранит в строжайшем секрете. Предполагается, что цена может увеличиться примерно на $50.

Информация о чипсете ходит противоречивая. Предполагается, что Galaxy S25 FE может получить либо Exynos 2400, либо MediaTek Dimensity 9400. Есть также несколько разочаровывающих слухов, намекающих на использование того же процессора Exynos 2400e, что и в прошлогоднем Galaxy S24 FE, из-за чего Samsung будет сложно оправдать потенциальное повышение цен. Некоторые инсайдеры полагают, что Galaxy S25 FE может предложить до 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти в конфигурации начального уровня, так что если в итоге он будет стоить в США 700 долларов вместо 650 долларов за Galaxy S24 FE с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ локальной цифровой памяти, то предложение будет весьма выгодным.

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