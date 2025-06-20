Samsung випустить преміальний смартфон Galaxy S25 FE: що про нього вже відомо (відео)

Наприкінці 2025 року Samsung може випустити в продаж новий преміальний смартфон Galaxy S25 FE, і витоки інформації вже дають уявлення про його особливості.

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Samsung поки що не підтверджує дані офіційно, проте торік вона випустила досить успішну модель S24 FE, яка цілком заслуговує на продовження. Видання SammyGuru об'єдналися з OnLeaks, щоб надати детальні CAD-рендери та всю важливу інформацію, яка відома сьогодні.

Уже напевно відомо, що Galaxy S25 FE постачатиметься з операційною системою One UI 8 і пропонуватиме сім років оновлень програмного забезпечення. Минулого місяця Samsung почала тестувати прошивку One UI 8 для майбутньої моделі FE, і відтоді тестування розширилося на більшу кількість регіонів.

Чутки і витоки вже розкрили, який вигляд має мати новий смартфон. Як і очікувалося, новий недорогий флагман Android не стане повною переробкою дизайну свого попередника, хоча в розробці вже є принаймні пара змін.

Судячи з рендерів, S25 FE буде не таким тонким, як S25 Edge (5,8 мм), але настільки ж красивим, як Galaxy S25. Новинці приписують товщину 7,4 мм, що істотно тонше порівняно з 8 мм у торішньої S24 FE. Очікується, що модель 2025 року буде трохи коротшою і вужчою: 161,4 і 76,6 мм відповідно.

S25 FE, найімовірніше, збереже діагональ екрана свого попередника в 6,7 дюйма, а також високоякісну технологію AMOLED, підтримку частоти оновлення 120 Гц і пристойну, хоча й не видатну роздільну здатність 2340 x 1080 пікселів. Водночас майже гарантовано зменшення розміру рамки. Деякі чутки припускають, що він може досягти пікової яскравості 2600 ніт — це поки не підтверджено, але цілком реально.

Galaxy S25 FE має отримати ту саму 12-мегапіксельну фронтальну камеру, що і його побратими S25, що є значним оновленням порівняно з 10-мегапіксельним сенсором попередньої моделі. Крім цього, серйозних змін у задніх камерах не очікується. Попередній звіт підтвердив, що Galaxy S25 FE матиме номер моделі SM-S731B.

Огляд Samsung Galaxy S25 FE

Досить імовірно, що Galaxy S25 FE коштуватиме дорожче, ніж S24 FE, особливо якщо Samsung вдасться зберегти ємність акумулятора в 4700 мАг або навіть збільшити її до 5000 мАг. Цей параметр компанія поки зберігає в найсуворішому секреті. Передбачається, що ціна може збільшитися приблизно на $50.

Інформація про чипсет ходить суперечлива. Передбачається, що Galaxy S25 FE може отримати або Exynos 2400, або MediaTek Dimensity 9400. Є також кілька чуток, що розчаровують, які натякають на використання того ж процесора Exynos 2400e, що і в торішньому Galaxy S24 FE, через що Samsung буде складно виправдати потенційне підвищення цін. Деякі інсайдери вважають, що Galaxy S25 FE може запропонувати до 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ вбудованої пам'яті в конфігурації початкового рівня, тож якщо в підсумку він коштуватиме в США 700 доларів замість 650 доларів за Galaxy S24 FE з 8 ГБ ОЗП і 128 ГБ локальної цифрової пам'яті, то пропозиція буде вельми вигідною.

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