Популярные смартфоны выдают "противную" ошибку: что с ними случилось

Смартфон Galaxy Note 20 Ultra от Samsung должен был завершить популярную серию Note — но привлек внимание совсем по другой причине.

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Все больше пользователей сообщают о цветной (чаще всего – зеленой, иногда – розовой) полосе, идущей вертикально по дисплею, пишет gizmochina.com. Издание отмечает, что проблема не новая: похожие неприятности с вертикальными линиями преследовали несколько флагманов Samsung с AMOLED-дисплеями на протяжении нескольких лет.

Проблема встречалась на разных моделях – Galaxy S20, S21, S22, S23 и даже на недавно выпущенной серии S24. Некоторым пользователям Note 20 Ultra, которые столкнулись с этой досадной ситуацией, компания Samsung еще в 2023 году фактически предложила бесплатную замену смартфонов.

Почему появляется ошибка на телефонах Samsung

Причины появления этой странной проблемы с дисплеем пока неизвестны. Ни один бренд еще четко их не назвал. Однако удалось выяснить, что раздражающая полоса часто появляется после обновления программного обеспечения. Хотя Galaxy Note 20 Ultra уже получил свое последнее обновление ОС (Android 13), он все еще находится на ежеквартальном цикле обновления безопасности — и получил такое обновление в прошлом месяце. Один из пользователей Galaxy S21 FE недавно поделился видео зеленой линии, появляющейся во время установки обновления, и это подтвердило гипотезу, что ошибка связана с программным обеспечением.

Многие пострадавшие пользователи также подтвердили, что на их телефонах не было никаких существенных физических повреждений — ни падений, ни воздействия воды, но на экране, тем не менее, внезапно появилась зеленая или розовая полоса.

Цветная полоса на дисплее (скриншот) Фото: gizmochina.com

Несмотря на растущее количество таких жалобы, Samsung пока не дает официальных комментариев. Эксперты предполагают, что проблема может быть вызвана старением субпикселей AMOLED или проблемами с микросхемой драйвера дисплея, и обе эти проблемы могут быть устранены обновлением программного обеспечения.

Хотя может быть и так, что дело просто в возрасте устройства – все-таки сама серия Note запустилась еще в 2011 году, а именно смартфон Note 20 Ultra вышел в 2020-м.

Ранее стало известно, что Samsung выпустит премиальный смартфон Galaxy S25 FE. О новом телефоне уже известно, что он будет поставляться с операционной системой One UI 8 и предлагать семь лет обновлений программного обеспечения.

Также Фокус писал, что телефон Galaxy Z Flip 7 вошел в список смартфонов, которые Samsung выпустит в 2025 году. Появилась информация, что этот телефон может получить более емкую батарею, экран, похожий на Motorola Razr Ultra, и корпус большего размера, чем был у его предшественника.