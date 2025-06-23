Популярні смартфони видають "неприємну" помилку: що з ними сталося

Смартфон Galaxy Note 20 Ultra від Samsung мав завершити популярну серію Note — але привернув увагу зовсім з іншої причини.

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Дедалі більше користувачів повідомляють про кольорову (найчастіше — зелену, іноді — рожеву) смугу, що йде вертикально по дисплею, пише gizmochina.com. Видання зазначає, що проблема не нова: схожі неприємності з вертикальними лініями переслідували кілька флагманів Samsung з AMOLED-дисплеями протягом кількох років.

Проблема зустрічалася на різних моделях — Galaxy S20, S21, S22, S23 і навіть на нещодавно випущеній серії S24. Деяким користувачам Note 20 Ultra, які зіткнулися з цією прикрою ситуацією, компанія Samsung ще у 2023 році фактично запропонувала безкоштовну заміну смартфонів.

Чому з'являється помилка на телефонах Samsung

Причини появи цієї дивної проблеми з дисплеєм поки що невідомі. Жоден бренд ще чітко їх не назвав. Однак вдалося з'ясувати, що дратівлива смуга часто з'являється після оновлення програмного забезпечення. Хоча Galaxy Note 20 Ultra вже отримав своє останнє оновлення ОС (Android 13), він все ще перебуває на щоквартальному циклі оновлення безпеки — і отримав таке оновлення минулого місяця. Один із користувачів Galaxy S21 FE нещодавно поділився відео зеленої лінії, що з'являється під час встановлення оновлення, і це підтвердило гіпотезу, що помилка пов'язана з програмним забезпеченням.

Багато постраждалих користувачів також підтвердили, що на їхніх телефонах не було ніяких істотних фізичних ушкоджень — ні падінь, ні впливу води, але на екрані, тим не менш, раптово з'явилася зелена або рожева смуга.

Кольорова смуга на дисплеї (скріншот) Фото: gizmochina.com

Незважаючи на зростаючу кількість таких скарг, Samsung поки не дає офіційних коментарів. Експерти припускають, що проблема може бути викликана старінням субпікселів AMOLED або проблемами з мікросхемою драйвера дисплея, і обидві ці проблеми можуть бути усунені оновленням програмного забезпечення.

Хоча може бути й так, що справа просто у віці пристрою — усе-таки сама серія Note запустилася ще 2011 року, а саме смартфон Note 20 Ultra вийшов 2020-го.

Раніше стало відомо, що Samsung випустить преміальний смартфон Galaxy S25 FE. Про новий телефон уже відомо, що він постачатиметься з операційною системою One UI 8 і пропонуватиме сім років оновлень програмного забезпечення.

Також Фокус писав, що телефон Galaxy Z Flip 7 увійшов до списку смартфонів, які Samsung випустить у 2025 році. З'явилася інформація, що цей телефон може отримати більш ємну батарею, екран, схожий на Motorola Razr Ultra, і корпус більшого розміру, ніж був у його попередника.