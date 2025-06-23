Как купить хороший смартфон меньше чем за 10 тысяч гривен: советы экспертов (фото)

Необязательно залезать в долги для того, чтобы купить новый телефон. За вполне скромную сумму можно купить смартфон с мощной батареей и отличной камерой.

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Конечно, будут функции, по которым «бюджетник» будет уступать флагманским смартфонам, пишет zdnet.com. Но в целом, по мнению экспертов издания, вы останетесь довольны, если выберете Moto G 2025.

Флагманские смартфоны стоят более 30 тыс. грн, а при покупке этой модели можно уложиться в сумму около 10 тыс. грн. Смартфон от Motorola может предложить вам мощные динамики, выносливый аккумулятор и солидный набор камер.

Сильная батарея

Эксперты издания провели два теста. Во время первого телефон использовался не очень интенсивно – и в результате проработал почти четыре дня подряд. Во втором испытании на телефоне намеренно смотрели прямую трансляцию на YouTube в формате 720p, пока не сел аккумулятор. В этом случае устройство проработало около суток

Хвалят и быструю зарядку: за 30 минут она подняла уровень заряда батареи до 50%.

Любителям кино не придется беспокоиться о том, что Moto G разрядится во время кульминационного момента, поскольку заряда аккумулятора смартфона хватит на несколько дней.

Хорошая камера

Сзади у Moto G выступает массив из двух камер с надписью «50MP Quad Pixel», выгравированной на искусственной коже (это относится к основному объективу). Вообще, дизайн телефона выглядит весьма симпатично. А что касается системы камер, то она очень надежная – фиксирует мельчайшие детали на снимках и отлично работает даже в условиях слабого освещения.

Смартфоны серии Moto G привлекают стильным дизайном Фото: androidpolice.com

Единственная серьезная претензия в этом смысле – что иногда телефон перенасыщает цвета на фотографиях. Хотя, возможно, кому-то такое решение наоборот покажется более эффектным.

Впечатляющий звук

Одной из главных особенностей Moto G является его роль «карманного кинотеатра». Он оснащен 6,7-дюймовым дисплеем HD+ с частотой обновления 120 Гц и динамиками, настроенными с помощью Dolby Atmos. Звуковая система превосходная, отмечают тестировщики: один из них даже шутит, что напугал своего кота, когда смотрел тестовые видео на полной громкости.

В чем минус Moto G

Несмотря на мощную батарею, чипсет Moto G не впечатляет. Он работает на базе MediaTek Dimensity 6300 SoC и пригоден для большинства приложений – но для игр не подойдет, так как может тормозить и зависать.

Еще издание рекомендует новый смартфон Moto G Power. Он поддерживает множество тех же функций – а также беспроводную зарядку 15 Вт и может похвастаться более прочной конструкцией.

Напомним, ранее смартфон Motorola Razr попадал в рейтинг самых достойных Android-телефонов. Тогда речь шла о модели Razr Plus 2024, и среди ее преимуществ тоже назывались удобные функции, большой дисплей и яркие цвета.

А модель Motorola Razr Ultra была включена в список смартфонов, которые стоит купить вместо Samsung Galaxy и сэкономить. Особое внимание привлек дизайн смартфона – деревянная задняя панель и необычная отделка из кожи и атласа.