Як купити хороший смартфон менше ніж за 10 тисяч гривень: поради експертів (фото)

Необов'язково залазити в борги для того, щоб купити новий телефон. За цілком скромну суму можна купити смартфон з потужною батареєю і відмінною камерою.

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Звичайно, будуть функції, за якими "бюджетник" поступатиметься флагманським смартфонам, пише zdnet.com. Але загалом, на думку експертів видання, ви залишитеся задоволені, якщо оберете Moto G 2025.

Флагманські смартфони коштують понад 30 тис. грн, а при купівлі цієї моделі можна вкластися в суму близько 10 тис. грн. Смартфон від Motorola може запропонувати вам потужні динаміки, витривалий акумулятор і солідний набір камер.

Сильна батарея

Експерти видання провели два тести. Під час першого телефон використовувався не дуже інтенсивно — і в результаті пропрацював майже чотири дні поспіль. У другому випробуванні на телефоні навмисно дивилися пряму трансляцію на YouTube у форматі 720p, поки не сів акумулятор. У цьому випадку пристрій пропрацював близько доби

Хвалять і швидку зарядку: за 30 хвилин вона підняла рівень заряду батареї до 50%.

Любителям кіно не доведеться турбуватися про те, що Moto G розрядиться під час кульмінаційного моменту, оскільки заряду акумулятора смартфона вистачить на кілька днів.

Хороша камера

Ззаду у Moto G виступає масив з двох камер з написом "50MP Quad Pixel", вигравіруваним на штучній шкірі (це стосується основного об'єктива). Взагалі, дизайн телефону має вельми симпатичний вигляд. А що стосується системи камер, то вона дуже надійна — фіксує найдрібніші деталі на знімках і відмінно працює навіть в умовах слабкого освітлення.

Смартфони серії Moto G приваблюють стильним дизайном Фото: androidpolice.com

Єдина серйозна претензія в цьому сенсі — що іноді телефон перенасичує кольори на фотографіях. Хоча, можливо, комусь таке рішення навпаки здасться більш ефектним.

Вражаючий звук

Однією з головних особливостей Moto G є його роль "кишенькового кінотеатру". Він оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм HD+ з частотою оновлення 120 Гц і динаміками, налаштованими за допомогою Dolby Atmos. Звукова система чудова, відзначають тестувальники: один з них навіть жартує, що налякав свого кота, коли дивився тестові відео на повній гучності.

У чому мінус Moto G

Незважаючи на потужну батарею, чипсет Moto G не вражає. Він працює на базі MediaTek Dimensity 6300 SoC і придатний для більшості застосунків — але для ігор не підійде, бо може гальмувати і зависати.

Ще видання рекомендує новий смартфон Moto G Power. Він підтримує безліч тих самих функцій — а також бездротову зарядку 15 Вт і може похвалитися міцнішою конструкцією.

Нагадаємо, раніше смартфон Motorola Razr потрапляв до рейтингу найдостойніших Android-телефонів. Тоді йшлося про модель Razr Plus 2024, і серед її переваг теж називалися зручні функції, великий дисплей і яскраві кольори.

А модель Motorola Razr Ultra була включена до списку смартфонів, які варто купити замість Samsung Galaxyі заощадити. Особливу увагу привернув дизайн смартфона — дерев'яна задня панель і незвичайне оздоблення зі шкіри та атласу.