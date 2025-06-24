Получится у каждого: простой трюк поможет защитить и вас, и экран вашего телефона

Часто пользователи жалуются, что стали слишком зависимы от телефона, и даже перевод смартфона в беззвучный режим не помогает им сосредоточиться. Есть очень простой способ, как с этим справиться – а заодно и защитить сам гаджет.

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Кладите телефон экраном вниз, советует издание zdnet.com. Эксперты насчитали пять причин, почему это может оказаться полезным, – причем пользы гораздо больше, чем можно предположить.

Зашита конфиденциальности

Любое уведомление, которое появляется на экране, является своеобразным «маячком», часто и нежелательным. Сообщение от близкого человека, оповещение из банка, электронное письмо с работы — эти мелочи могут давать окружающим больше информации о вас, чем вы бы хотели. Когда ваш телефон лежит экраном вверх, ваша жизнь буквально выставлена напоказ, предупреждают эксперты. А перевернув телефон, вы закрываете нежелательный доступ к личному пространству.

Больше сосредоточенности

Смартфоны – это настоящие ловушки для отвлечения внимания. Постоянное мерцание нового уведомления, даже если вы его не открываете, не даст вам сосредоточиться. К тому же, постоянная обращенность к телефону может обидеть ваших собеседников (например, во время личной встречи).

А перевернутый экраном вниз телефон позволит вам полностью сосредоточиться на разговоре, или же на выполнении рабочих задач.

Экран скажет «спасибо»

Современные экраны не являются неуязвимыми — даже если вы установили дополнительное защитное покрытие.

Телефон, лежащий экраном вверх, создает большие риски – например, если кто-то случайно прольет на него кофе, дисплей может испортиться. Этого не случится, если телефон повернут экраном вниз.

Конечно, это правило не отменяет защитные чехлы и прочие меры предосторожности, но, тем не менее, это самая простая из возможных рекомендаций.

Экономия батареи

Каждый раз, когда ваш экран подсвечивается новым уведомлением, это отнимает немного заряда у батареи. Сами по себе такие «утечки» незначительны, но они накапливаются в течение дня. Между прочим, у многих смартфонов есть встроенная функцию, которая не позволяет экрану активировать уведомления, если устройство лежит экраном вниз.

К слову, это полезно не только для батареи, но и для вашего зрения – глаза могут просто уставать от постоянного визуального контакта с дисплеем.

Настройки спокойствия

Как уже было отмечено, если вы не отвлекаетесь на телефон, это положительно сказывается на вашем общении с людьми – вы даете им понять, что они важны, не отвлекаясь на постоянную проверку сообщений.

Есть и другой психологический момент – переворачивая телефон вниз экраном, вы создаете ощущение спокойствия и контроля.

Ранее Фокус писал, что ваш смартфон может следить за вами с помощью очень простых функций, а вы можете об этом даже не догадываться.

Также стало известно, как купить хороший смартфон и при этом сэкономить. Например, если бюджет несколько ограничен, то можно купить подержанный телефон.