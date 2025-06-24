Вийде у кожного: простий трюк допоможе захистити і вас, і екран вашого телефону

Часто користувачі скаржаться, що стали надто залежні від телефону, і навіть переведення смартфона в беззвучний режим не допомагає їм зосередитися. Є дуже простий спосіб, як із цим впоратися — а заразом і захистити сам гаджет.

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Кладіть телефон екраном донизу, радить видання zdnet.com. Експерти нарахували п'ять причин, чому це може виявитися корисним, — причому користі набагато більше, ніж можна припустити.

Захист конфіденційності

Будь-яке сповіщення, яке з'являється на екрані, є своєрідним "маячком", часто й небажаним. Повідомлення від близької людини, сповіщення з банку, електронний лист з роботи — ці дрібниці можуть давати оточуючим більше інформації про вас, ніж ви б хотіли. Коли ваш телефон лежить екраном догори, ваше життя буквально виставлено напоказ, попереджають експерти. А перевернувши телефон, ви закриваєте небажаний доступ до особистого простору.

Більше зосередженості

Смартфони — це справжні пастки для відволікання уваги. Постійне мерехтіння нового повідомлення, навіть якщо ви його не відкриваєте, не дасть вам зосередитися. До того ж, постійна зверненість до телефону може образити ваших співрозмовників (наприклад, під час особистої зустрічі).

А перевернутий екраном донизу телефон дасть вам змогу повністю зосередитися на розмові, або ж на виконанні робочих завдань.

Екран скаже "дякую"

Сучасні екрани не є невразливими — навіть якщо ви встановили додаткове захисне покриття.

Телефон, що лежить екраном догори, створює великі ризики — наприклад, якщо хтось випадково проллє на нього каву, дисплей може зіпсуватися. Цього не станеться, якщо телефон повернуть екраном донизу.

Звісно, це правило не скасовує захисні чохли та інші запобіжні заходи, але, тим не менш, це найпростіша з можливих рекомендацій.

Економія батареї

Щоразу, коли ваш екран підсвічується новим повідомленням, це забирає трохи заряду в батареї. Самі по собі такі "витоки" незначні, але вони накопичуються протягом дня. Між іншим, у багатьох смартфонів є вбудована функція, яка не дає змоги екрану активувати сповіщення, якщо пристрій лежить екраном донизу.

До слова, це корисно не тільки для батареї, а й для вашого зору — очі можуть просто втомлюватися від постійного візуального контакту з дисплеєм.

Налаштування спокою

Як уже було зазначено, якщо ви не відволікаєтеся на телефон, це позитивно позначається на вашому спілкуванні з людьми — ви даєте їм зрозуміти, що вони важливі, не відволікаючись на постійну перевірку повідомлень.

Є й інший психологічний момент — перевертаючи телефон долілиць екраном, ви створюєте відчуття спокою та контролю.

Раніше Фокус писав, що ваш смартфон може стежити за вами за допомогою дуже простих функцій, а ви можете про це навіть не здогадуватися.

Також стало відомо, як купити хороший смартфон і при цьому заощадити. Наприклад, якщо бюджет дещо обмежений, то можна купити вживаний телефон.