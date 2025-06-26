Выбираем бюджетный смартфон: топ-5 моделей в пределах 20 тысяч гривен (фото)

Чтобы выбрать хороший телефон и остаться довольным покупкой, совсем не обязательно замахиваться сразу на флагманы. Смартфоны среднего класса тоже предлагают большие дисплеи, быстрые процессоры и мощные батареи – и при этом стоят намного дешевле.

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Эксперты насчитали по крайней мере пять хороших альтернативных вариантов, пишет gizmochina.com. В Украине модели из этого списка можно купить, уложившись в рамки бюджета в 20 тысяч гривен.

Google Pixel 8a

Компромисс для тех, кто не готов тратить много, но хочет флагманский смартфон. Pixel 8a оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном, который обновляется с частотой 120 Гц. Его яркость 2000 нит гарантирует, что контент будет четко виден и при этом не повредит глазам, а передняя часть защищена стеклом Gorilla Glass 3.

Модель Google Pixel 8a Фото: pcmag.com

Телефон работает на чипсете Tensor G3 собственного производства и предлагает солидные возможности искусственного интеллекта. Этому смартфону обещают семь лет обновлений Android.

Также стоит отметить камеры: тут есть 64-мегапиксельная основная камера с поддержкой OIS и 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камерой сзади. Другая сторона смартфона оснащена 13-мегапиксельной селфи-камерой.

Аккумулятора емкостью 4492 мАч должно хватить на день при обычном использовании.

Samsung Galaxy S22

Еще один флагманский смартфон по доступной цене. Galaxy S22 может похвастаться премиальным дизайном, рамой Armor Aluminum и надежной защитой Gorilla Glass Victus+ с обеих сторон. Экран размером 6,1 дюйма оснащен панелью AMOLED с HDR10+ и частотой обновления 120 Гц.

Модель Samsung Galaxy S22 Фото: pcmag.com

Смартфон работает на чипсете Snapdragon 8 Gen 1. Так как Galaxy S22 был выпущен в 2022 году, он поставляется еще с Android 12 – но вы получите обновление до Android 15 или Android 16, как только настроите телефон.

Galaxy S22 оснащен высококлассной камерой, включающей 50-мегапиксельную основную камеру с поддержкой OIS и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Также на задней панели имеется 10-мегапиксельная телефотокамера с 3-кратным оптическим зумом.

Правда, аккумулятор слабоват – всего 3700 мАч.

Nothing Phone (3a)

Сразу привлекает внимание прозрачным дизайном, но это не все преимущества: например, есть 6,7-дюймовый экран AMOLED с яркостью в 3000 нит.

Модель Nothing Phone (3a) Фото: Скриншот

Phone (3a) работает на Android 15 и обещает еще три крупных обновления Android. Чипсет Snapdragon 7s Gen 3 обеспечивает быструю и плавную работу.

Nothing Phone (3a) также оснащен 50-мегапиксельной телефотокамерой (2-кратный оптический зум), а на задней панели есть 50-мегапиксельная основная камера с поддержкой OIS и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. На передней панели находится 32-мегапиксельная камера с возможностью записи видео 1080p, а задняя может записывать видео до 4K.

Аккумулятора емкостью 5000 мАч обычно хватает на целый день при обычном использовании.

Samsung Galaxy A55

Телефон может похвастаться алюминиевой рамкой и защитой Gorilla Glass с обеих сторон. Он оснащен 6,6-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+.

Модель Samsung Galaxy A55 Фото: Samsung

Смартфон работает на собственном чипсете Exynos 1480, оснащен тройной задней камерой, которая включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру с OIS, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 5-мегапиксельную камеру глубины. Передняя сторона оснащена 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Смартфон позволяет записывать видео до 4K с обеих сторон. Емкость аккумулятора – 5000 мАч.

Moto G Stylus 5G (2024)

Как понятно из названия, тут есть стилус – для повышения точности, доступности и производительности. Moto G Stylus 5G (2024) оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном, который обновляется с частотой 120 Гц.

Модель Moto G Stylus 5G (2024) Фото: phonearena.com

Смартфон работает на чипсете Snapdragon 6 Gen 1 и поставляется с Android 14 из коробки – правда, эта модель получит только одно обновление Android. Еще один условный минус – что этот телефон не поддерживает запись видео 4K и позволяет записывать только до 1080p с обеих сторон.

Moto G Stylus 5G (2024) оснащен двойной задней камерой, состоящей из 50-мегапиксельной основной камеры с поддержкой OIS и 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры. Емкость аккумулятора –5000 мАч.

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