Обираємо бюджетний смартфон: топ 5 моделей у межах 20 тисяч гривень (фото)

Щоб вибрати хороший телефон і залишитися задоволеним покупкою, зовсім не обов'язково замахуватися відразу на флагмани. Смартфони середнього класу теж пропонують великі дисплеї, швидкі процесори і потужні батареї — і при цьому коштують набагато дешевше.

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Експерти нарахували принаймні п'ять хороших альтернативних варіантів, пише gizmochina.com. В Україні моделі з цього списку можна купити, вклавшись у рамки бюджету в 20 тисяч гривень.

Google Pixel 8a

Компроміс для тих, хто не готовий витрачати багато, але хоче флагманський смартфон. Pixel 8a оснащений 6,1-дюймовим OLED-екраном, який оновлюється з частотою 120 Гц. Його яскравість 2000 ніт гарантує, що контент буде чітко видно і при цьому він не зашкодить очам, а передня частина захищена склом Gorilla Glass 3.

Модель Google Pixel 8a Фото: pcmag.com

Телефон працює на чипсеті Tensor G3 власного виробництва і пропонує солідні можливості штучного інтелекту. Цьому смартфону обіцяють сім років оновлень Android.

Також варто відзначити камери: тут є 64-мегапіксельна основна камера з підтримкою OIS і 13-мегапіксельна надширококутна камера ззаду. Інша сторона смартфона оснащена 13-мегапіксельною селфі-камерою.

Акумулятора ємністю 4492 мАг має вистачити на день при звичайному використанні.

Samsung Galaxy S22

Ще один флагманський смартфон за доступною ціною. Galaxy S22 може похвалитися преміальним дизайном, рамою Armor Aluminum і надійним захистом Gorilla Glass Victus+ з обох боків. Екран розміром 6,1 дюйма оснащений панеллю AMOLED з HDR10+ і частотою оновлення 120 Гц.

Модель Samsung Galaxy S22 Фото: pcmag.com

Смартфон працює на чипсеті Snapdragon 8 Gen 1. Оскільки Galaxy S22 був випущений у 2022 році, він постачається ще з Android 12 — але ви отримаєте оновлення до Android 15 або Android 16, щойно налаштуєте телефон.

Galaxy S22 оснащений висококласною камерою, що включає 50-мегапіксельну основну камеру з підтримкою OIS і 12-мегапіксельну надширококутну камеру. Також на задній панелі є 10-мегапіксельна телефотокамера з 3-кратним оптичним зумом.

Щоправда, акумулятор слабенький — усього 3700 мАг.

Нічого Телефон (3а)

Одразу привертає увагу прозорим дизайном, але це не всі переваги: наприклад, є 6,7-дюймовий екран AMOLED з яскравістю у 3000 ніт.

Модель Nothing Phone (3a) Фото: Скриншот

Phone (3a) працює на Android 15 і обіцяє ще три великих оновлення Android. Чипсет Snapdragon 7s Gen 3 забезпечує швидку і плавну роботу.

Nothing Phone (3a) також оснащений 50-мегапіксельною телефотокамерою (2-кратний оптичний зум), а на задній панелі є 50-мегапіксельна основна камера з підтримкою OIS і 8-мегапіксельна надширококутна камера. На передній панелі знаходиться 32-мегапіксельна камера з можливістю запису відео 1080p, а задня може записувати відео до 4K.

Акумулятора ємністю 5000 мАг зазвичай вистачає на цілий день при звичайному використанні.

Samsung Galaxy A55

Телефон може похвалитися алюмінієвою рамкою і захистом Gorilla Glass з обох боків. Він оснащений 6,6-дюймовим екраном Super AMOLED з роздільною здатністю 1080p, частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10+.

Модель Samsung Galaxy A55 Фото: Samsung

Смартфон працює на власному чипсеті Exynos 1480, оснащений потрійною задньою камерою, яка містить у собі 50-мегапіксельну основну камеру з OIS, 12-мегапіксельну надширококутну камеру і 5-мегапіксельну камеру глибини. Передня сторона оснащена 32-мегапіксельною фронтальною камерою. Смартфон дає змогу записувати відео до 4K з обох сторін. Ємність акумулятора — 5000 мАг.

Moto G Stylus 5G (2024)

Як зрозуміло з назви, тут є стилус — для підвищення точності, доступності та продуктивності. Moto G Stylus 5G (2024) оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-екраном, який оновлюється з частотою 120 Гц.

Модель Moto G Stylus 5G (2024) Фото: phonearena.com

Смартфон працює на чипсеті Snapdragon 6 Gen 1 і поставляється з Android 14 з коробки — щоправда, ця модель отримає тільки одне оновлення Android. Ще один умовний мінус — що цей телефон не підтримує запис відео 4K і дає змогу записувати лише до 1080p з обох сторін.

Moto G Stylus 5G (2024) оснащений подвійною задньою камерою, що складається з 50-мегапіксельної основної камери з підтримкою OIS і 13-мегапіксельної надширококутної камери. Ємність акумулятора -5000 мАг.

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