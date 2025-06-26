ВСУ уничтожили редкий БПЛА "Мерлин-ВР" стоимостью $300 тысяч: чем он опасен (видео)

Военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины сбили ценный российский разведывательный беспилотник «Мерлин-ВР» с помощью дрона-перехватчика.

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Пилот

Сначала украинские радары зафиксировали модернизированный разведывательный дрон типа "Supercam" на территории Харьковской области. Однако, когда их FPV-дроны приблизились, то поразили редкий БПЛА-разведчик россиян.

"Для нас это было неожиданно. Мы летели на совершенно иной БПЛА", — отметил боец с позывным "Усуль".

БПЛА "Мерлин": что о нем известно

Дрон "Мерлин-ВР" разработан Научно-исследовательским институтом современных телекоммуникационных технологий из Смоленска. Он предназначен для ведения разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах. Его стоимость составляет 300 тысяч долларов.

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БПЛА имеет высокую выносливость полета и большие габариты, по сравнению с другими разведывательными аппаратами РФ. Эти особенности позволяют ему вести улучшенную визуальную разведку.

По словам россиян, "Мерлин-ВР" может летать до 10 часов, подниматься на высоту до 5 километров и преодолевать расстояние до 600 километров. БПЛА оснащен оптико-локационным оборудованием весом до 6,5 килограмма. Камера работает в видимом и инфракрасном диапазоне на расстоянии до 30 километров.

Напомним, ранее воины 1039-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Николая Капустянского сбили ночью российский дрон "Ланцет", оснащенный тепловизионной камерой.