ЗСУ знищили рідкісний БПЛА "Мерлін-ВР" вартістю $300 тисяч: чим він небезпечний (відео)

Військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України збили цінний російський розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР" за допомогою дрона-перехоплювача.

Related video

Рідкісний "Мерлін-ВР" став першою знищеною ціллю для нового пілота, зазначили на сторінці підрозділу у Facebook.

Пілот

Спочатку українські радари зафіксували модернізований розвідувальний дрон типу "Supercam" на території Харківської області. Однак, коли їхні FPV-дрони наблизилися, то вразили рідкісний БПЛА-розвідник росіян.

"Для нас це було несподівано. Ми летіли на зовсім інший БПЛА", — зазначив боєць із позивним "Усуль".

БПЛА "Мерлін": що про нього відомо

Дрон "Мерлін-ВР" розроблений Науково-дослідним інститутом сучасних телекомунікаційних технологій зі Смоленська. Він призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному і напівавтоматичному режимах. Його вартість становить 300 тисяч доларів.

Важливо

Треба було купити ще "вчора": Флеш розповів, що потрібно для захисту від "Шахедів"

БПЛА має високу витривалість польоту та більші габарити, порівняно з іншими розвідувальними апаратами РФ. Ці особливості дають йому змогу вести поліпшену візуальну розвідку.

За словами росіян, "Мерлін-ВР" може літати до 10 годин, підніматися на висоту до 5 кілометрів і долати відстань до 600 кілометрів. БПЛА оснащений оптико-локаційним обладнанням вагою до 6,5 кілограма. Камера працює у видимому та інфрачервоному діапазоні на відстані до 30 кілометрів.

Нагадаємо, раніше воїни 1039-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Миколи Капустянського збили вночі російський дрон "Ланцет", оснащений тепловізійною камерою.