Как легко перенести свои данные на новый телефон со старого и ничего не потерять: советы

Переход на новый телефон может вызвать много вопросов. Ведь надо и скопировать данные, и вспомнить все логины учетных записей. Но все может пройти спокойно – надо только знать, что именно делать.

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Прежде чем менять телефон, убедитесь, что вы сделали резервную копию важных данных, контактов, фотографий и файлов, напоминает Android Authority. Эксперты издания показали алгоритм действий на примере телефона Google Pixel 8a под управлением Android 15.

Еще проверьте, чтобы и старый, и новый телефоны были заряжены, и подключите Wi-Fi – ведь придется передавать много данных

Специалисты советуют не стирать данные как можно дольше: например, некоторые банковские приложения разрешают работать только на одном устройстве и не дают новым устройствам авторизоваться, пока старое устройство не будет вручную отвязано.

Также рекомендуется использовать бесплатные приложения Google для резервного копирования как можно большего количества данных (Google Drive, Google Photos и прочие). Отметим, речь идет о переносе данных с одного телефона на ОС Android на другой.

Между прочим, у Google есть встроенная функция резервного копирования Android.

Как включить резервное копирование через Google One:

Запустите приложение «Настройки».

Зайдите в службы и настройки Google.

Нажмите на вкладку «Все услуги».

Выберите «Резервное копирование».

Включите функцию «Резервное копирование с помощью Google One».

Если вы не хотите ждать, пока все данные синхронизируются автоматически, вы также можете выбрать «Создать резервную копию сейчас».

Обратите внимание что вы не сможете восстановить резервную копию с более новой версии Android на телефоне с более старой версией Android.

Как передавать файлы между двумя телефонами Android:

Подключите старый телефон к компьютеру.

На старом телефоне проведите, чтобы открыть область уведомлений.

Выберите раздел «Зарядка этого устройства через USB».

Нажмите «Передача файлов/Android Auto».

Зайдите в «Этот компьютер» на вашем компьютере и найдите свое старое устройство. Зайдите в него.

Теперь вы можете копировать/вставлять любые файлы.

Скопируйте их и вставьте в папку на вашем компьютере.

Отключите старый телефон и подключите новый к компьютеру.

На новом телефоне проведите, чтобы открыть область уведомлений.

Выберите раздел «Зарядка этого устройства через USB».

Нажмите «Передача файлов/Android Auto».

Перейдите на свой компьютер, скопируйте файлы и вставьте их на новое устройство.

Как переносить приложения при смене телефона

Можно восстановить приложения из предыдущих резервных копий. Ваш новый телефон Android автоматически установит все доступные приложения из Google Play Store. Правда, не все из них вас запомнят, и для некоторых придется снова заходить в систему. Но Google Play Store хранит данные обо всех приложениях, которые вы загружали раньше, что позволяет легко выбирать те, которые вы хотите загрузить повторно.

Приложение WhatsApp на телефоне Фото: Android Authority

Чтобы установить ранее загруженные приложения из Google Play Store:

Запустите Google Play Store.

Нажмите на значок своего профиля.

Нажмите «Управление приложениями и устройством».

Выберите вкладку «Управление».

Нажмите на раскрывающееся меню с надписью «Это устройство.

Выберите «Не установлено».

Вы увидите все ранее загруженные приложения. Выберите те, которые хотите установить.

Нажмите кнопку «Загрузить».

Не забывайте пароли

Один из самых неприятных моментов при смене телефона – повторный вход в каждое приложение. Некоторые разработчики реализовали возможность входа с помощью учетной записи Google (или других учетных записей социальных сетей). Однако многие требуют имена пользователей и пароли, которые вам придется запомнить.

Самый простой и безопасный способ быстро пройти этот процесс — использовать менеджер паролей, например, LastPass или 1Password. Эти сервисы не только позволяют вам генерировать сложные пароли и сохранять их в безопасности, но и быстро подставлять ваши учетные данные. Однако не все приложения реализуют API автозаполнения, поэтому в итоге вам придется копировать свой пароль непосредственно из менеджера паролей.

Приложение Google Authenticator на телефоне Фото: Android Authority

К тому же, различные приложения могут аутентифицировать входы с двухфакторной аутентификацией (2FA). Тут поможет такое приложение, как Google Authenticator: можно выполнить резервное копирование данных 2FA и перенести их на другое устройство.

Напомним, ранее стало известно, как перейти с Android на iPhone. Такой переход стал заметно проще благодаря новации от Apple. Компания обновила свое Android-приложение Move to iOS и добавила несколько полезных опций для «переезда» на свои гаджеты.

Также Фокус писал, что iPhone наконец-то сравняется с Android. Речь шла об iPhone 18, который выйдет в следующем году.