iPhone наконец-то сравняется с Android: появились первые подробности про новейший смартфон Apple

iPhone 17, который выйдет в сентябре, – один из самых ожидаемых смартфонов этого года. Но эксперты не считают его таким уж значительным событием – и уже приглядываются к iPhone 18.

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Эта новинка может стать по-настоящему интересной, пишет phonearena.com. Например, модели Apple Pro 2026 года получат новый дизайн передней панели. По информации инсайдеров, Apple наконец-то одобрит идею с отверстиями под фронтальную камеру и откажется от вырезов Dynamic Island (хотя производители топовых Android-смартфонов не используют вырезы уже давно).

Размеры дисплеев новых iPhone останутся практически неизменными: 6,27 дюйма для iPhone 18 Pro и 6,86 дюйма для iPhone 18 Pro Max. Разрешение экранов составит 1,5K (других подробностей пока не сообщается).

Камеры поменяются – например, по слухам, основной 48-мегапиксельный сенсор получит переменную диафрагму (что пригодится для регулировки резкости и для портретной, и для ночной съемки). Еще есть информация, что Apple может перейти на новую трёхслойную матрицу от Samsung (PD-TR-Logic), которая обеспечит меньше шумов, лучшую светочувствительность и динамический диапазон.

Между прочим, предполагается, что Pro-версии iPhone получат 12 ГБ оперативной памяти (для сравнения – все модели iPhone 16 используют 8 ГБ).

Работать новый iPhone будет на новейшем чипе A20 Pro, созданном по 2-нм техпроцессу от TSMC. Производительность обещают улучшить на 15%, а энергоэффективность – до 30%. Что касается iPhone 17, то он получит лишь процессор A19.

Ранее Фокус писал, что, по мнению экспертов, Android-смартфоны всегда будут лучше, чем iPhone. Тут играет роль и универсальность ОС Android (в отличие от iOS, которая работает только на смартфонах Apple), и более удобный пользовательский интерфейс, и многое другое.

Еще стало известно, что после обновления iOS 26 iPhone станет похож на Android. Речь шла о трех важных функциях, позаимствованных Apple у конкурентов.

Напомним, что в сентябре нынешнего года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air. Обещают, что это будет самый тонкий смартфон в истории компании. Правда, некоторые инсайдеры настроены скептически, – они утверждают, что батарея у нового iPhone будет довольно слабая.

К слову, эксперты вообще заявляли, что Samsung и Apple не должны выпускать тонкие телефоны. По мнению специалистов, погоня за супертонким дизайном – это не очень хорошая идея, ведь ради привлекательного внешнего вида приходится жертвовать производительностью (и в случае iPhone, и в случае Android).