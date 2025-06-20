iPhone нарешті зрівняється з Android: з'явилися перші подробиці про новітній смартфон Apple

iPhone 17, який вийде у вересні, — один із найочікуваніших смартфонів цього року. Але експерти не вважають його такою вже значною подією — і вже придивляються до iPhone 18.

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Ця новинка може стати по-справжньому цікавою, пише phonearena.com. Наприклад, моделі Apple Pro 2026 року отримають новий дизайн передньої панелі. За інформацією інсайдерів, Apple нарешті схвалить ідею з отворами під фронтальну камеру і відмовиться від вирізів Dynamic Island (хоча виробники топових Android-смартфонів не використовують вирізи вже давно).

Розміри дисплеїв нових iPhone залишаться практично незмінними: 6,27 дюйма для iPhone 18 Pro і 6,86 дюйма для iPhone 18 Pro Max. Роздільна здатність екранів становитиме 1,5K (інших подробиць поки не повідомляють).

Камери зміняться — наприклад, за чутками, основний 48-мегапіксельний сенсор отримає змінну діафрагму (що буде помічним у регулюванні різкості і для портретної, і для нічної зйомки). Ще є інформація, що Apple може перейти на нову тришарову матрицю від Samsung (PD-TR-Logic), яка забезпечить менше шумів, кращу світлочутливість і динамічний діапазон.

Між іншим, передбачається, що Pro-версії iPhone отримають 12 ГБ оперативної пам'яті (для порівняння — всі моделі iPhone 16 використовують 8 ГБ).

Працюватиме новий iPhone на новітньому чипі A20 Pro, створеному за 2-нм техпроцесом від TSMC. Продуктивність обіцяють поліпшити на 15%, а енергоефективність — до 30%. Що стосується iPhone 17, то він отримає лише процесор A19.

Раніше Фокус писав, що, на думку експертів, Android-смартфони завжди будуть кращими за iPhone. Тут відіграє роль і універсальність ОС Android (на відміну від iOS, яка працює тільки на смартфонах Apple), і зручніший користувальницький інтерфейс, і багато іншого.

Ще стало відомо, що після оновлення iOS 26 iPhone стане схожим на Android. Йшлося про три важливі функції, запозичені Apple у конкурентів.

Нагадаємо, що у вересні нинішнього року Apple має представити свій новий смартфон iPhone 17 Air. Обіцяють, що це буде найтонший смартфон в історії компанії. Щоправда, деякі інсайдери налаштовані скептично, — вони стверджують, що батарея у нового iPhone буде доволі слабка.

До речі, експерти взагалі заявляли, що Samsung і Apple не повинні випускати тонкі телефони. На думку фахівців, гонитва за супертонким дизайном — це не дуже гарна ідея, адже заради привабливого зовнішнього вигляду доводиться жертвувати продуктивністю (це стосується і iPhone, і Android).