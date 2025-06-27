Як легко перенести свої дані на новий телефон зі старого і нічого не втратити: поради

Перехід на новий телефон може викликати багато запитань. Адже треба і скопіювати дані, і згадати всі логіни облікових записів. Але все може пройти спокійно — треба лише знати, що саме робити.

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Перш ніж міняти телефон, переконайтеся, що ви зробили резервну копію важливих даних, контактів, фотографій і файлів, нагадує Android Authority. Експерти видання показали алгоритм дій на прикладі телефону Google Pixel 8a під управлінням Android 15.

Ще перевірте, щоб і старий, і новий телефони були заряджені, і підключіть Wi-Fi — адже доведеться передавати багато даних

Фахівці радять не стирати дані якомога довше: наприклад, деякі банківські додатки дозволяють працювати тільки на одному пристрої та не дають новим пристроям авторизуватися, поки старий пристрій не буде вручну відв'язано.

Також рекомендується використовувати безкоштовні додатки Google для резервного копіювання якомога більшої кількості даних (Google Drive, Google Photos та інші). Зазначимо, йдеться про перенесення даних з одного телефону на ОС Android на інший.

Між іншим, у Google є вбудована функція резервного копіювання Android.

Як увімкнути резервне копіювання через Google One:

Запустіть додаток "Налаштування".

Зайдіть у служби та налаштування Google.

Натисніть на вкладку "Усі послуги".

Виберіть "Резервне копіювання".

Увімкніть функцію "Резервне копіювання за допомогою Google One".

Якщо ви не хочете чекати, поки всі дані синхронізуються автоматично, ви також можете вибрати "Створити резервну копію зараз".

Зверніть увагу, що ви не зможете відновити резервну копію з новішої версії Android на телефоні зі старішою версією Android.

Як передавати файли між двома телефонами Android:

Підключіть старий телефон до комп'ютера.

На старому телефоні проведіть, щоб відкрити область сповіщень.

Виберіть розділ "Зарядка цього пристрою через USB".

Натисніть "Передача файлів/Android Auto".

Зайдіть у "Цей комп'ютер" на вашому комп'ютері та знайдіть свій старий пристрій. Зайдіть у нього.

Тепер ви можете копіювати/вставляти будь-які файли.

Скопіюйте їх і вставте в папку на вашому комп'ютері.

Відключіть старий телефон і підключіть новий до комп'ютера.

На новому телефоні проведіть, щоб відкрити область повідомлень.

Виберіть розділ "Зарядка цього пристрою через USB".

Натисніть "Передача файлів/Android Auto".

Перейдіть на свій комп'ютер, скопіюйте файли і вставте їх на новий пристрій.

Як переносити додатки під час зміни телефону

Можна відновити додатки з попередніх резервних копій. Ваш новий телефон Android автоматично встановить усі доступні додатки з Google Play Store. Щоправда, не всі з них вас запам'ятають, і для деяких доведеться знову заходити в систему. Але Google Play Store зберігає дані про всі додатки, які ви завантажували раніше, що дає змогу легко вибирати ті, які ви хочете завантажити повторно.

Додаток WhatsApp на телефоні Фото: Android Authority

Щоб встановити раніше завантажені додатки з Google Play Store:

Запустіть Google Play Store.

Натисніть на значок свого профілю.

Натисніть "Керування додатками та пристроєм".

Виберіть вкладку "Управління".

Натисніть на меню, що розкривається, з написом "Цей пристрій.

Виберіть "Не встановлено".

Ви побачите всі раніше завантажені додатки. Виберіть ті, які хочете встановити.

Натисніть кнопку "Завантажити".

Не забувайте паролі

Один із найнеприємніших моментів під час зміни телефону — повторний вхід у кожен застосунок. Деякі розробники реалізували можливість входу за допомогою облікового запису Google (або інших облікових записів соціальних мереж). Однак багато хто вимагає імена користувачів і паролі, які вам доведеться запам'ятати.

Найпростіший і найбезпечніший спосіб швидко пройти цей процес — використовувати менеджер паролів, наприклад, LastPass або 1Password. Ці сервіси не тільки дають змогу вам генерувати складні паролі та зберігати їх у безпеці, а й швидко підставляти ваші облікові дані. Однак не всі додатки реалізують API автозаповнення, тому в підсумку вам доведеться копіювати свій пароль безпосередньо з менеджера паролів.

Додаток Google Authenticator на телефоні Фото: Android Authority

До того ж, різні додатки можуть аутентифікувати входи з двофакторною аутентифікацією (2FA). Тут допоможе такий застосунок, як Google Authenticator: можна виконати резервне копіювання даних 2FA і перенести їх на інший пристрій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як перейти з Android на iPhone. Такий перехід став помітно простішим завдяки новації від Apple. Компанія оновила свій Android-додаток Move to iOS і додала кілька корисних опцій для "переїзду" на свої гаджети.

Також Фокус писав, що iPhone нарешті зрівняється з Android. Йшлося про iPhone 18, який вийде наступного року.