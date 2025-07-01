Владельцам популярных телефонов советуют срочно включить настройки безопасности: как это сделать

Среди функций, реализованных в обновлении One UI 7 (на базе Android 15), есть и такие, которые надо активировать как можно скорее. Компания Samsung по этому поводу даже выпустила специальный пресс-релиз – ведь среди рекомендованных есть и функция защиты от кражи телефона.

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Призыв обращен к владельцам смартфонов Galaxy, сообщает techradar.com. «Samsung призывает пользователей Galaxy активировать новейшие функции защиты от кражи, которые теперь доступны на их устройствах», — цитирует издание пресс-релиз Samsung.

В обращении к пользователям упомянуты пять функций (правда, из них не все являются абсолютно новыми). В частности, речь идет о функции Theft Detection Lock, которая использует датчики на вашем телефоне, чтобы определить, когда его могли украсть, и автоматически блокирует экран.

Также доступны функции Offline Device Lock, которая блокирует телефон после того, как он длительное время находился в автономном режиме, и Remote Lock, которая позволяет пользователям удаленно заблокировать телефон с другого устройства в случае его утери или кражи.

Пользователям рекомендуют включить новые настройки (скриншот) Фото: Future

Samsung One UI 7 также предлагает функцию проверки личности, то есть биометрическую аутентификацию, необходимую для изменения настроек безопасности, и задержку безопасности – период ожидания продолжительностью один час, который применяется в случае сброса биометрических данных на телефоне.

Если вы лишились телефона, этот режим ожидания должен дать вам время, чтобы удаленно заблокировать смартфон и предпринять любые другие необходимые действия, прежде чем злоумышленник, пытающийся сбросить настройки, сможет получить полный доступ.

Полезные функции можно найти в разделе «Безопасность и конфиденциальность» настроек. Алгоритм действий такой:

На панели настроек в One UI 7:

нажмите «Безопасность и конфиденциальность»

перейдите в раздел «Защита от утерянного устройства»

параметры регистрации вашего устройства вы найдете в сервисе «Найти мое мобильное устройство» (для его удаленной блокировки), там же находятся параметры управления другими функциями безопасности, отмеченными Samsung.

Ранее Фокус писал про топ-5 скрытых, но полезных функций смартфонов . Речь шла о функциях One UI 7 для телефонов Galaxy, среди которых, в частности, упоминались новая плавная анимация зарядки и переключение между панелью уведомлений и быстрыми настройками