Власникам популярних телефонів радять терміново увімкнути налаштування безпеки: як це зробити
Серед функцій, реалізованих в оновленні One UI 7 (на базі Android 15), є й такі, які треба активувати якомога швидше. Компанія Samsung з цього приводу навіть випустила спеціальний пресреліз — адже серед рекомендованих є і функція захисту від крадіжки телефону.
Заклик звернено до власників смартфонів Galaxy, повідомляє techradar.com. "Samsung закликає користувачів Galaxy активувати новітні функції захисту від крадіжки, які тепер доступні на їхніх пристроях", — цитує видання прес-реліз Samsung.
У зверненні до користувачів згадано п'ять функцій (щоправда, з них не всі є абсолютно новими). Зокрема, йдеться про функцію Theft Detection Lock, яка використовує датчики на вашому телефоні, щоб визначити, коли його могли вкрасти, і автоматично блокує екран.
Також доступні функції Offline Device Lock, яка блокує телефон після того, як він тривалий час перебував в автономному режимі, і Remote Lock, що дає змогу користувачам віддалено заблокувати телефон з іншого пристрою в разі його втрати або крадіжки.
Samsung One UI 7 також пропонує функцію перевірки особистості, тобто біометричну автентифікацію, необхідну для зміни налаштувань безпеки, і затримку безпеки — період очікування тривалістю одна година, що застосовується в разі скидання біометричних даних на телефоні.
Якщо ви втратили телефон, цей режим очікування має дати вам час, щоб віддалено заблокувати смартфон і вжити будь-яких інших необхідних дій, перш ніж зловмисник, який намагається скинути налаштування, зможе отримати повний доступ.
Корисні функції можна знайти в розділі "Безпека та конфіденційність" налаштувань. Алгоритм дій такий:
На панелі налаштувань в One UI 7:
- натисніть "Безпека та конфіденційність"
- перейдіть у розділ "Захист від загубленого пристрою"
- параметри реєстрації вашого пристрою ви знайдете в сервісі "Знайти мій мобільний пристрій" (для його віддаленого блокування), там же знаходяться параметри управління іншими функціями безпеки, зазначеними Samsung.
Раніше Фокус писав про топ-5 прихованих, але корисних функцій смартфонів. Йшлося про функції One UI 7 для телефонів Galaxy, серед яких, зокрема, згадувалися нова плавна анімація зарядки і перемикання між панеллю повідомлень і швидкими налаштуваннями.
Також стало відомо, що недооцінена функція виводить телефони Samsung на новий рівень. Це було пов'язано саме з новою версією програмної оболонки One UI 7 на базі Android 15.