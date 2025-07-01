Власникам популярних телефонів радять терміново увімкнути налаштування безпеки: як це зробити

Серед функцій, реалізованих в оновленні One UI 7 (на базі Android 15), є й такі, які треба активувати якомога швидше. Компанія Samsung з цього приводу навіть випустила спеціальний пресреліз — адже серед рекомендованих є і функція захисту від крадіжки телефону.

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Заклик звернено до власників смартфонів Galaxy, повідомляє techradar.com. "Samsung закликає користувачів Galaxy активувати новітні функції захисту від крадіжки, які тепер доступні на їхніх пристроях", — цитує видання прес-реліз Samsung.

У зверненні до користувачів згадано п'ять функцій (щоправда, з них не всі є абсолютно новими). Зокрема, йдеться про функцію Theft Detection Lock, яка використовує датчики на вашому телефоні, щоб визначити, коли його могли вкрасти, і автоматично блокує екран.

Також доступні функції Offline Device Lock, яка блокує телефон після того, як він тривалий час перебував в автономному режимі, і Remote Lock, що дає змогу користувачам віддалено заблокувати телефон з іншого пристрою в разі його втрати або крадіжки.

Користувачам рекомендують увімкнути нові налаштування (скріншот) Фото: Future

Samsung One UI 7 також пропонує функцію перевірки особистості, тобто біометричну автентифікацію, необхідну для зміни налаштувань безпеки, і затримку безпеки — період очікування тривалістю одна година, що застосовується в разі скидання біометричних даних на телефоні.

Якщо ви втратили телефон, цей режим очікування має дати вам час, щоб віддалено заблокувати смартфон і вжити будь-яких інших необхідних дій, перш ніж зловмисник, який намагається скинути налаштування, зможе отримати повний доступ.

Корисні функції можна знайти в розділі "Безпека та конфіденційність" налаштувань. Алгоритм дій такий:

На панелі налаштувань в One UI 7:

натисніть "Безпека та конфіденційність"

перейдіть у розділ "Захист від загубленого пристрою"

параметри реєстрації вашого пристрою ви знайдете в сервісі "Знайти мій мобільний пристрій" (для його віддаленого блокування), там же знаходяться параметри управління іншими функціями безпеки, зазначеними Samsung.

Раніше Фокус писав про топ-5 прихованих, але корисних функцій смартфонів . Йшлося про функції One UI 7 для телефонів Galaxy, серед яких, зокрема, згадувалися нова плавна анімація зарядки і перемикання між панеллю повідомлень і швидкими налаштуваннями.