Не стоит выключать кондиционер на целый день, это не сэкономит деньги: советы экспертов

Большие счета за электроэнергию могут заставить пользователей выключать устройство, когда они уходят из дома, и включать его снова, когда возвращаются, в попытке сэкономить. К сожалению, эта практика, хотя и кажется логичной, на самом деле может привести к более высокому потреблению электроэнергии и повредить кондиционер, что приведет к дорогостоящему ремонту.

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Выключение кондиционера на целый день может привести к тому, что температура внутри дома станет даже выше, чем снаружи. Внутренняя температура может легко превысить 37 градусов Цельсия, когда солнечный свет проникает через открытые окна или мансардные окна, даже если на улице не так уж и жарко, пишет издание slashgear.com.

Впоследствии включение кондиционера в таких условиях заставляет его работать интенсивнее, чем если бы он был включен весь день, а это может сократить срок его службы. Во-первых, поскольку кондиционер забирает воздух из жилого помещения, ему приходится охлаждать этот перегретый воздух. Длительные периоды интенсивного использования, забирающие более горячий, чем обычно, воздух, могут привести к перегреву устройства. Чрезмерное накопление тепла может привести к повреждению электрических компонентов и холодильных компрессоров внутри устройства.

Почему выключение кондиционера в течение дня не экономит электроэнергию

Один из ключевых факторов, который следует учитывать, — каждая поверхность внутри дома, стены, шкафы, мебель, пол и т. д., действует как радиатор, когда внутренняя температура дома повышается. Как только кондиционер охлаждает воздух внутри до желаемой температуры, даже самые лучшие домашние термостаты распознают это и отключают кондиционер. Однако, поскольку предметы внутри выделяют тепло в помещение, температура воздуха внутри снова повышается, заставляя кондиционер циклически включаться для поддержания заданной температуры. Значительная часть экономии энергии, полученной за счет отключения системы, теряется при повторном охлаждении интерьера дома.

Холодильник и морозильник — еще один повод для беспокойства. Эти приборы рассчитаны на наиболее эффективную работу при типичной комнатной температуре, а не в чрезмерно теплой среде. По мере повышения температуры они включаются чаще, потребляя больше электроэнергии, чем обычно.

Парень чинит кондиционер Фото: Getty Images

Наилучший способ экономии на кондиционировании воздуха

Установка интеллектуального термостата — один из способов фактически сэкономить деньги на расходах на отопление и кондиционирование воздуха. Такой прибор использует концепцию отключения кондиционера, когда жильцов нет дома, и делает это таким образом, который действительно работает, автоматически. Установив термостат на несколько градусов теплее, когда никого нет дома, можно сэкономить деньги.

Одной из лучших особенностей умного термостата является то, что пользователю не нужно возвращаться домой в некомфортную температуру. Хотя можно сэкономить деньги, поддерживая нужную температуру, его можно запрограммировать на возврат к предпочитаемым настройкам до возвращения домой. Если вы уходите на дольше, чем планировалось, у многих умных термостатов есть приложение, которое позволяет управлять настройками со смартфона.

Другие способы сократить расходы на охлаждение включают использование вентиляторов, установку уплотнителей вокруг дверей и окон и установку тепловых покрытий на окна. Использование вентилятора, будь то переносной или потолочный вентилятор, может улучшить циркуляцию воздуха, снижая потребность в охлаждении на один или два градуса в большинстве случаев.

Ранее мы писали, как правильно выбрать кондиционер. Кондиционеры превратились из роскоши в необходимость, обеспечивая комфорт и спасение от изнуряющей жары. При выборе такого устройства нужно многое учесть, считают специалисты.