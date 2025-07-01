Не варто вимикати кондиціонер на цілий день, це не заощадить гроші: поради експертів

Великі рахунки за електроенергію можуть змусити користувачів вимикати пристрій, коли вони йдуть з дому, і вмикати його знову, коли повертаються, у спробі заощадити. На жаль, ця практика, хоча і здається логічною, насправді може призвести до більш високого споживання електроенергії і пошкодити кондиціонер, що призведе до дорогого ремонту.

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Вимкнення кондиціонера на цілий день може призвести до того, що температура всередині будинку стане навіть вищою, ніж зовні. Внутрішня температура може легко перевищити 37 градусів Цельсія, коли сонячне світло проникає крізь відчинені вікна або мансардні вікна, навіть якщо надворі не так уже й спекотно, пише видання slashgear.com.

Згодом увімкнення кондиціонера в таких умовах змушує його працювати інтенсивніше, ніж якби він був увімкнений увесь день, а це може скоротити термін його служби. По-перше, оскільки кондиціонер забирає повітря з житлового приміщення, йому доводиться охолоджувати це перегріте повітря. Тривалі періоди інтенсивного використання, що забирають більш гаряче, ніж зазвичай, повітря, можуть призвести до перегріву пристрою. Надмірне накопичення тепла може призвести до пошкодження електричних компонентів і холодильних компресорів усередині пристрою.

Чому вимкнення кондиціонера протягом дня не економить електроенергію

Один із ключових чинників, який слід враховувати, — кожна поверхня всередині будинку, стіни, шафи, меблі, підлога тощо, діє як радіатор, коли внутрішня температура будинку підвищується. Щойно кондиціонер охолоджує повітря всередині до бажаної температури, навіть найкращі домашні термостати розпізнають це і вимикають кондиціонер. Однак, оскільки предмети всередині виділяють тепло в приміщення, температура повітря всередині знову підвищується, змушуючи кондиціонер циклічно вмикатися для підтримки заданої температури. Значна частина економії енергії, отриманої за рахунок вимкнення системи, втрачається під час повторного охолодження інтер'єру будинку.

Холодильник і морозильник — ще один привід для занепокоєння. Ці прилади розраховані на найбільш ефективну роботу за типової кімнатної температури, а не в надмірно теплому середовищі. У міру підвищення температури вони вмикаються частіше, споживаючи більше електроенергії, ніж зазвичай.

Хлопець лагодить кондиціонер Фото: Getty Images

Найкращий спосіб економії на кондиціонуванні повітря

Встановлення інтелектуального термостата — один зі способів фактично заощадити гроші на витратах на опалення та кондиціонування повітря. Такий прилад використовує концепцію вимкнення кондиціонера, коли мешканців немає вдома, і робить це в такий спосіб, який справді працює, автоматично. Встановивши термостат на кілька градусів тепліше, коли нікого немає вдома, можна заощадити гроші.

Однією з найкращих особливостей розумного термостата є те, що користувачеві не потрібно повертатися додому в некомфортну температуру. Хоча можна заощадити гроші, підтримуючи потрібну температуру, його можна запрограмувати на повернення до бажаних налаштувань до повернення додому. Якщо ви йдете на довше, ніж планувалося, у багатьох розумних термостатів є застосунок, який дає змогу керувати налаштуваннями зі смартфона.

Інші способи скоротити витрати на охолодження включають використання вентиляторів, встановлення ущільнювачів навколо дверей і вікон і встановлення теплових покриттів на вікна. Використання вентилятора, будь то переносний або стельовий вентилятор, може поліпшити циркуляцію повітря, знижуючи потребу в охолодженні на один або два градуси в більшості випадків.

Раніше ми писали, як правильно вибрати кондиціонер. Кондиціонери перетворилися з розкоші на необхідність, забезпечуючи комфорт і порятунок від виснажливої спеки. Під час вибору такого пристрою потрібно багато чого врахувати, вважають фахівці.