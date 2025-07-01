Не допустит столкновения дронов: что известно о новой системе управления БПЛА

В США ввели в эксплуатацию первую систему управления беспилотным воздушным движением, главной задачей которой является предотвращение столкновений дронов в небе.

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Расширенные и пересекающиеся операции с дронами требуют, чтобы компании обменивались данными для обеспечения безопасности. Теперь у отрасли есть такая возможность, пишет портал Tech Xplore.

"Это кульминация 10 лет работы", — сказал Джон Коггин, заместитель директора Среднеатлантического авиационное сообщества Вирджинии (MAAP).

С помощью системы операторы могут общаться друг с другом по поводу операций с использованием дронов. Технология также извлекает данные о близлежащих полетах, предоставляя информацию, необходимую для быстрого и безопасного устранения конфликтов между полетами БПЛА.

Летом 2024 года операторы дронов из компаний Wing, Zipline и DroneUp, специализирующихся на доставке грузов с помощью беспилотников, и поставщик услуг ANRA Technologies получили первые разрешения Федерального управления гражданской авиации (FAA) на развертывание недавно разработанной системы.

По мере развития и совершенствования технологии любая компания или государственная структура, работающая в США и прошедшая процесс регистрации, сможет использовать ее.

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"В отличие от предыдущих проектов, в которых я принимал участие, это не "вот вам окончательный отчет", и проект завершен. Это непрерывный процесс, что очень интересно. Это не похоже на предыдущие испытания, когда мы отключали все службы. Здесь же системы управления движением работают и могут продолжать развиваться и использоваться в качестве модели для будущих внедрений по всему миру", — подчеркнул главный инженер MAAP Роберт Бриггс.

Напомним, в Украине улучшили дроны "Бобер", добавив тепловизионные камеры, антенны спутниковой связи и возможность взлета с катапульты.

Также сообщалось, что удар по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол" нанесли модифицированные беспилотники "Лютый".