Не допустить зіткнення дронів: що відомо про нову систему управління БПЛА

У США ввели в експлуатацію першу систему управління безпілотним повітряним рухом, головним завданням якої є запобігання зіткненням дронів у небі.

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Розширені та пересічні операції з дронами вимагають, щоб компанії обмінювалися даними для забезпечення безпеки. Тепер у галузі є така можливість, пише портал Tech Xplore.

"Це кульмінація 10 років роботи", — сказав Джон Коггін, заступник директора Середньоатлантичної авіаційної спільноти Вірджинії (MAAP).

За допомогою системи оператори можуть спілкуватися один з одним з приводу операцій з використанням дронів. Технологія також витягує дані про довколишні польоти, надаючи інформацію, необхідну для швидкого і безпечного усунення конфліктів між польотами БПЛА.

Влітку 2024 року оператори дронів із компаній Wing, Zipline і DroneUp, що спеціалізуються на доставці вантажів за допомогою дронів, і постачальник послуг ANRA Technologies отримали перші дозволи Федерального управління цивільної авіації (FAA) на розгортання нещодавно розробленої системи.

У міру розвитку і вдосконалення технології будь-яка компанія або державна структура, що працює в США і пройшла процес реєстрації, зможе використовувати її.

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"На відміну від попередніх проєктів, у яких я брав участь, це не "ось вам остаточний звіт", і проєкт завершено. Це безперервний процес, що дуже цікаво. Це не схоже на попередні випробування, коли ми відключали всі служби. Тут же системи управління рухом працюють і можуть продовжувати розвиватися і використовуватися як модель для майбутніх впроваджень по всьому світу", — підкреслив головний інженер MAAP Роберт Бріггс.

Нагадаємо, в Україні поліпшили дрони "Бобер", додавши тепловізійні камери, антени супутникового зв'язку і можливість зльоту з катапульти.

Також повідомлялося, що удар по Іжевському електромеханічному заводу "Купол" завдали модифіковані безпілотники "Лютий".