Столько еще не было: чем удивит пользователей новая серия смартфонов от Xiaomi

Линейка флагманских телефонов Xiaomi 16 – одно из самых больших ожиданий этого года. Ее выпуск запланирован на конец сентября, а пока что информаторы намекают, что новая серия будет больше, чем обычно.

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Семейство Xiaomi 16 будет включать целых четыре модели, пишет gizmochina.com со ссылкой на инсайдеров Digital Chat Station, – при том, что предыдущие серии Xiaomi 14 и 15 состояли из трех моделей (стандартной, Pro и Ultra).

В новую серию войдут Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro, Xiaomi 16 Pro Mini (это предварительное название) и Xiaomi 16 Ultra.

Также инсайдеры сообщают, что серия Xiaomi 16 Pro будет предлагаться в двух размерах дисплея — 6,3 дюйма и 6,8 дюйма. Обе версии будут оснащены большим горизонтальным модулем камеры в стиле матрицы, который занимает почти треть задней панели.

Отмечается, что это будет первый раз, когда Xiaomi представит компактный вариант Pro в серии. Что касается стандартной модели Xiaomi 16, то она получит 6,3-дюймовый экран.

Оба варианта Pro предположительно будут включать перископный телеобъектив для улучшенной фотографии. Версия Ultra, которая также называется Xiaomi 16 Pro Max, может получить вторичный дисплей, похожий на Xiaomi Mi 11 Ultra, на задней панели.

Камера телефона XIaomi 16 (предположительный вид) Фото: gizmochina.com

Судя по изображению, представленному информатором издания, у камеры будут широкие защитные линзы – и это соответствует более ранним утечкам насчет нового дизайна камеры «большой матрицы» Xiaomi 16 Pro. Дизайн включает в себя несколько вариантов, намекая на два размера Pro (6,3 и 6,8 дюйма) и предполагая наличие выреза для перископического телеобъектива. Между прочим, этот новый дизайн выглядит похожим на горизонтальную компоновку камеры, замеченную в недавних утечках серии iPhone 17.

По всей видимости, новая серия Xiaomi 16 будет работать на базе чипсета Snapdragon 8 Elite 2, который тоже будет представлен в сентябре этого года. Эта новая флагманская платформа использует архитектуру процессора Oryon второго поколения от Qualcomm и построена на 3-нм техпроцессе TSMC. Графический процессор получает 16 МБ независимого кэша с предполагаемыми оценками бенчмарка Geekbench 6 более 4000 (одноядерный) и 11000 (многоядерный).

Ранее Фокус писал, что новый смартфон Xiaomi 16 может быть оснащен массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом он может стать первым телефоном с аккумулятором такой емкости.

Также стало известно, что по итогам первого квартала 2025 года китайская компания Xiaomi стала самым популярным брендом на рынке гаджетов. Ее смарт-часы и обогнали по популярности даже американскую Apple.